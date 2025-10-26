تیغ نقد شرق بر دفاع بیجای دولت از شمخانی

او میگوید: «هدف اصلی این جنگ رسانهای، ایجاد بیاعتمادی و ناامیدی در جامعه است، نه نقد یا اصلاح رفتار افراد».
به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ سخنان ایشان هرچند درست و منطقی است، اما ایشان اصلا به این موضوع نمیپردازد که آیا لازم است کسی یا کسانی رفتار خود را اصلاح کنند؟ این ادعای درستی است که دشمن طالب اصلاح امور ما نیست! اما بهراستی کدام نهاد در کشور چنین وظیفهای را برعهده دارد؟ و آیا در راستای انجام این وظیفه خطیر کوچکترین تذکری به فرد مورد اشاره داده شده یا توضیحی از او خواسته شده است؟ همچنین اگر این وظیفه بهموقع انجام میشد، آیا بهانهای برای دشمن بدخواه باقی میماند که بتواند اعتمادسوزی بکند؟
برخی اظهارنظرکنندگان به این نکته توجه کردهاند که خبر این ماجرا نخستینبار توسط حسابهای کاربری اسرائیلی منتشر شده، و ازاینرو بهدرستی آن را توطئهای از جانب دشمنان ایران دانستهاند. با این حال باید این اقدام دشمن را مصداق «عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد» دانست، زیرا بیتردید واکاوی این پرونده و درمان کژیهای احتمالی بهترین شیوه برای تقویت وحدت ملی است.