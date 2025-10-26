En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سهامداران بانک آینده در ضررها هم شریکند

با انحلال بانک آینده و انتقال حساب‌های آن به بانک ملی همچنان سؤال درباره تکلیف سپرده‌های مردم، اقساط وام‌گیرندگان، بدهکاران و زیان انباشته سنگین و دارایی‌ها و اموال آن به دغدغه همگان تبدیل شده و این ابهام وجود دارد که آیا زیان این بانک از جیب مردم پرداخت می‌شود؟
کد خبر: ۱۳۳۶۴۱۳
| |
498 بازدید
سهامداران بانک آینده در ضررها هم شریکند

به گزارش تابناک به نقل از همشهری: با انحلال بانک آینده و انتقال حساب‌های آن به بانک ملی همچنان سؤال درباره تکلیف سپرده‌های مردم، اقساط وام‌گیرندگان، بدهکاران و زیان انباشته سنگین و دارایی‌ها و اموال آن به دغدغه همگان تبدیل شده و این ابهام وجود دارد که آیا زیان این بانک از جیب مردم پرداخت می‌شود؟

حساب‌های مشتریان چه می‌شود؟

با انحلال بانک آینده تمامی حساب‌های مشتریان به بانک ملی منتقل و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تا پایان مهلت قرارداد با نرخ تعیین‌شده پرداخت می‌شود. پس از پایان قرارداد، قرارداد جدید با نرخ مصوب بانک مرکزی قابل تمدید خواهد بود.

اقساط وام چه می‌شود؟

تمامی گیرندگان وام از بانک آینده مکلف هستند اصل و سود تسهیلات را در موعد مقرر بپردازند و شعب بانک ملی و بانک تغییر تابلوداده‌شده آینده مسئولیت وصول مطالبات را برعهده دارند.

اموال بانک آینده به چه کسی می‌رسد؟

همه اموال منقول و غیرمنقول بانک آینده ازجمله ایران‌مال و دیگر مگامال‌های تجاری و اداری این بانک در اختیار صندوق تضمین سپرده‌ها قرار می‌گیرد و این صندوق مأمور فروش اموال و واریز وجه آن به‌حساب بانک ملی ایران خواهد بود.

تکلیف سهامداران چه می‌شود؟

سهامداران 2 راه پیش رو دارند؛ نخست اینکه سهام‌شان را به بالاترین قیمت یک‌سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند و پول‌شان را دریافت کنند، دوم اینکه صبر کنند تا تکلیف اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های بانک روشن شود.

سهامداران در زیان شریکند؟

بله. طبق قانون، بدهی و زیان به ارث رسیده از بانک آینده برعهده سهامداران حقوقی و عمده بانک است و آنها پس از فروش کل دارایی‌ها و اموال بانک باید کسری احتمالی و بدهی باقیمانده را بپردازند.

آیا زیان بانک به مردم منتقل می‌شود؟

خیر. طبق گفته مدیران بانک مرکزی بدهی‌ها و زیان بانک آینده از محل دارایی‌ها تصفیه خواهد شد و قرار نیست منابع بانک ملی به این موضوع اختصاص پیدا کند و تورمی از محل ناترازی بانک منحل‌شده آینده به مردم تحمیل شود.

بانک آینده چقدر دارایی نقدشونده دارد؟

سپرده مشتریان بانک بالغ بر 265هزار میلیارد تومان است که به‌عنوان بدهی قلمداد می‌شود. این بانک 35هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به‌صورت نقد سپرده قانونی دارد که در اختیار بانک ملی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها قرار می‌گیرد. 35هزار میلیارد تومان هم حجم مطالبات و اقساط خرد بانک برآورد شده که در یک سال آینده به‌تدریج وصول خواهد شد.

دارایی‌های منجمد آینده چه می‌شود؟

ارزش ایران‌مال و مگاپروژه‌ها بیش از 200 همت است. سایر اموال غیرمنقول شامل املاک و شعب بانک آینده بالغ بر 130هزار میلیارد تومان است  که این اموال صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.

تکلیف مقصران ورشکستگی بانک

با انحلال بانک آینده پرونده سهامداران و مدیران متخلف پس از طی فرآیند قضایی در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، بنابراین تصمیم‌گیری نهایی نه برعهده دولت و بانک مرکزی، بلکه با دستگاه قضا خواهد بود.

آیا بانک آینده و ملی ادغام شده است؟

یکی از ابهام‌های ماجرا این است که با انحلال بانک آینده آیا این بانک در بانک ملی ادغام یا فقط حساب‌های آن به بانک ملی منتقل شده است. اگر بانک آینده منحل شود بدیهی است کارکنان آن نمی‌توانند به بانک ملی بپیوندند اما ظاهرا این اتفاق رخ نمی‌دهد و کارکنان بانک آینده به نوعی کارمند بانک ملی می‌شوند و در شعب خود به کارشان ادامه می‌دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک آینده مشتری سود زیان ضرر ایران مال انحلال بانک ملی کارکنان بانک خبر فوری
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بانک آینده، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات نکرده است/ برنامه‌های جدید بانک آینده برای بهبود و اصلاح ساختار بانک 
پرداخت زیان بانک آینده به عهده کیست؟!
قیمت پایه سهام شرکت توسعه بین الملل ایران‌مال، بیش از 162 هزار میلیارد‌تومان ارزش‌گذاری شد
عکس: تغییر تابلوی شعب بانک آینده
نرخ بازده چیست؟
بانک آینده چگونه وارد فرایند گزیر شد؟
اطلاعیه بانک آینده در مورد اخبار منتشرشده اخیر «بدهی ایران‌مال به بانک آینده»
توضیحات وزیر اقتصاد درباره انحلال و ادغام بانک آینده
بانک آینده وایران مال با دلار 70 هزار تومانی؟
پرتفوی ضعیف، استراتژی محتاط/ راز عملکرد ضعیف وبشهر در بورس
«ایران‌مال» بانک آینده بیش از 255 هزار میلیارد تومان ارزیابی شد
بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانکی که شعارش «آینده روشن است»!
منافع و چالش های حضور اتباع افغان در ایران
ارزیابی سهام 9 شرکت‌ و صندوق دیگر بانک آینده افشا شد
بهره‌مندی سرمایه‌گذاران صندوق گسترش فردای ایرانیان از طرح «آینده‌داران»
تعریف نقطه سر به سر چیست؟
ایران‌مال میزبان مشتریان بانک آینده
ایران مال برای فروش آگهی شد
بانک آینده چگونه با خلق پول نرخ سود بانکی را نجومی کرد؟
زیان صنعت نفت آمریکا از گسترش ویروس کرونا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bf3
tabnak.ir/005bf3