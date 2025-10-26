سهامداران بانک آینده در ضررها هم شریکند

با انحلال بانک آینده و انتقال حساب‌های آن به بانک ملی همچنان سؤال درباره تکلیف سپرده‌های مردم، اقساط وام‌گیرندگان، بدهکاران و زیان انباشته سنگین و دارایی‌ها و اموال آن به دغدغه همگان تبدیل شده و این ابهام وجود دارد که آیا زیان این بانک از جیب مردم پرداخت می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری: با انحلال بانک آینده و انتقال حساب‌های آن به بانک ملی همچنان سؤال درباره تکلیف سپرده‌های مردم، اقساط وام‌گیرندگان، بدهکاران و زیان انباشته سنگین و دارایی‌ها و اموال آن به دغدغه همگان تبدیل شده و این ابهام وجود دارد که آیا زیان این بانک از جیب مردم پرداخت می‌شود؟

حساب‌های مشتریان چه می‌شود؟

با انحلال بانک آینده تمامی حساب‌های مشتریان به بانک ملی منتقل و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تا پایان مهلت قرارداد با نرخ تعیین‌شده پرداخت می‌شود. پس از پایان قرارداد، قرارداد جدید با نرخ مصوب بانک مرکزی قابل تمدید خواهد بود.

اقساط وام چه می‌شود؟

تمامی گیرندگان وام از بانک آینده مکلف هستند اصل و سود تسهیلات را در موعد مقرر بپردازند و شعب بانک ملی و بانک تغییر تابلوداده‌شده آینده مسئولیت وصول مطالبات را برعهده دارند.

اموال بانک آینده به چه کسی می‌رسد؟

همه اموال منقول و غیرمنقول بانک آینده ازجمله ایران‌مال و دیگر مگامال‌های تجاری و اداری این بانک در اختیار صندوق تضمین سپرده‌ها قرار می‌گیرد و این صندوق مأمور فروش اموال و واریز وجه آن به‌حساب بانک ملی ایران خواهد بود.

تکلیف سهامداران چه می‌شود؟

سهامداران 2 راه پیش رو دارند؛ نخست اینکه سهام‌شان را به بالاترین قیمت یک‌سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند و پول‌شان را دریافت کنند، دوم اینکه صبر کنند تا تکلیف اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های بانک روشن شود.

سهامداران در زیان شریکند؟

بله. طبق قانون، بدهی و زیان به ارث رسیده از بانک آینده برعهده سهامداران حقوقی و عمده بانک است و آنها پس از فروش کل دارایی‌ها و اموال بانک باید کسری احتمالی و بدهی باقیمانده را بپردازند.

آیا زیان بانک به مردم منتقل می‌شود؟

خیر. طبق گفته مدیران بانک مرکزی بدهی‌ها و زیان بانک آینده از محل دارایی‌ها تصفیه خواهد شد و قرار نیست منابع بانک ملی به این موضوع اختصاص پیدا کند و تورمی از محل ناترازی بانک منحل‌شده آینده به مردم تحمیل شود.

بانک آینده چقدر دارایی نقدشونده دارد؟

سپرده مشتریان بانک بالغ بر 265هزار میلیارد تومان است که به‌عنوان بدهی قلمداد می‌شود. این بانک 35هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به‌صورت نقد سپرده قانونی دارد که در اختیار بانک ملی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها قرار می‌گیرد. 35هزار میلیارد تومان هم حجم مطالبات و اقساط خرد بانک برآورد شده که در یک سال آینده به‌تدریج وصول خواهد شد.

دارایی‌های منجمد آینده چه می‌شود؟

ارزش ایران‌مال و مگاپروژه‌ها بیش از 200 همت است. سایر اموال غیرمنقول شامل املاک و شعب بانک آینده بالغ بر 130هزار میلیارد تومان است که این اموال صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.

تکلیف مقصران ورشکستگی بانک

با انحلال بانک آینده پرونده سهامداران و مدیران متخلف پس از طی فرآیند قضایی در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، بنابراین تصمیم‌گیری نهایی نه برعهده دولت و بانک مرکزی، بلکه با دستگاه قضا خواهد بود.

آیا بانک آینده و ملی ادغام شده است؟

یکی از ابهام‌های ماجرا این است که با انحلال بانک آینده آیا این بانک در بانک ملی ادغام یا فقط حساب‌های آن به بانک ملی منتقل شده است. اگر بانک آینده منحل شود بدیهی است کارکنان آن نمی‌توانند به بانک ملی بپیوندند اما ظاهرا این اتفاق رخ نمی‌دهد و کارکنان بانک آینده به نوعی کارمند بانک ملی می‌شوند و در شعب خود به کارشان ادامه می‌دهند.