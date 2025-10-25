قهرمان کشتی ایران به اتهام «سرقت» دستگیر شد

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، اوایل بهار امسال شکایتهایی در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت مبنی بر اینکه خانههایی در سطح تهران مورد سرقت قرار گرفته است. در تحقیقات معلوم شد شاکیان وقتی برای خرید، مهمانی یا مسافرت رفته بودند و خانهها خالی بوده، این سرقتها رخ داده و طلا و سکه از آنجا دزدیده شده است.
ماموران محلهای سرقت را بررسی کردند و معلوم شد قفل برخی از خانهها تخریب شده و برخی دیگر با شاهکلید باز شده و اکثر خانهها فاقد دوربین مداربسته بوده است. تحقیقات برای دستگیری سارقان فراری ادامه داشت تا اینکه با گذشت چند ماه تحقیقات پلیسی، رد ۳ دزد حرفهای در این رابطه بهدست آمد و آنها تحت تعقیب بودند.
سرانجام متهمان چند روز پیش بازداشت و به سرقتهای سریالیشان اعتراف کردند. یکی از متهمان در جریان تحقیقات گفت: قهرمان سابق کشتی آزاد کشور هستم. از دوره نونهالی تا جوانی در این رشته فعالیت داشتم. مدالهای طلا، نقره و برنز در شهرمان و مسابقات مختلف کشوری نصیبم شد. ۲۰ مدل قهرمانی دارم. در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کردم و میخواستم مقامهای قهرمانی را در جهان نصیب خود کنم اما از بد روزگار نشد.
وی افزود: گرفتار شیشه و اعتیاد شده، از ورزش دور و با افراد خلافکار و معتاد رفیق شدم. خانوادهام خیلی تلاش کردند که من اعتیادم را ترک کنم، ازخلاف دست بکشم و دوباره به قهرمانی در کشتی بازگردم، اما نشد. دوستان خلافکارم یکشبه راه ۱۰۰ ساله را رفته بودند و در بهترین خانهها زندگی میکردند، سوار خودروهای لوکس بودند و مدام سفرهای خارج از کشور میرفتند.
متهم اظهار کرد: همین مسأله مرا وسوسه کرد تا پشت پا به ورزش و قهرمانی بزنم. سرقتهایم را شروع کردم و ۴ بار بازداشت شدم. هر بار یکی دو سالی حبس میکشیدم و کمی رد مال میدادم و بهطور موقت بیرون میآمدم. برای پرداخت ردمالهایم دوباره خلاف را شروع و از خانهها سرقت میکردم. آخرینبار که بیرون آمدم، خانههایی را که برقهایشان خاموش بود، شناسایی و از روی دیوار وارد ساختمان میشدیم.
وی ادامه داد: با شاهکلید مخصوص خودمان در را بازکرده و وارد میشدیم. اکثر خانهها گاوصندوق نداشتند و دزدگیر داخل خانه نصب نبود. بعد از هر دزدی، یک یا ۲ هفته سرقت را متوقف و بعد دوباره شروع میکردیم. اموال را اینترنتی میفروختیم. دیگر خسته شدهام، میخواهم به خاطر دخترم توبه کنم تا از این زندگی نجات پیدا کنم و دست از سرقت بکشم تا آبروی او را بیشتر از این نبرم.
صیاد خاکزاد بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران با تایید این خبر گفت: با اعتراف متهم و ۲ همدستش، تحقیقات از آنها برای رازگشایی از دیگر جرایمشان و کشف اموال سرقتی ادامه دارد.