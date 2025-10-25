En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قهرمان کشتی ایران به اتهام «سرقت» دستگیر شد

قهرمان سابق کشتی آزاد که ۲۰ مدال قهرمانی دارد، به اتهام سرقت از منازل در تهران دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۰۱
| |
918 بازدید
قهرمان کشتی ایران به اتهام «سرقت» دستگیر شد

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، اوایل بهار امسال شکایت‌هایی در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت مبنی بر این‌که خانه‌هایی در سطح تهران مورد سرقت قرار گرفته است. در تحقیقات معلوم شد شاکیان وقتی برای خرید، مهمانی یا مسافرت رفته بودند و خانه‌ها خالی بوده، این سرقت‌ها رخ داده و طلا و سکه از آنجا دزدیده شده است.

ماموران محل‌های سرقت را بررسی کردند و معلوم شد قفل برخی از خانه‌ها تخریب شده و برخی دیگر با شاه‌کلید باز شده و اکثر خانه‌ها فاقد دوربین مداربسته بوده است. تحقیقات برای دستگیری سارقان فراری ادامه داشت تا این‌که با گذشت چند ماه تحقیقات پلیسی، رد ۳ دزد حرفه‌ای در این رابطه به‌دست آمد و آنها تحت تعقیب بودند.

سرانجام متهمان چند روز پیش بازداشت و به سرقت‌های سریالی‌شان اعتراف کردند. یکی از متهمان در جریان تحقیقات گفت‌: قهرمان سابق کشتی آزاد کشور هستم. از دوره نونهالی تا جوانی در این رشته فعالیت داشتم. مدال‌های طلا، نقره و برنز در شهرمان و مسابقات مختلف کشوری نصیبم شد. ۲۰ مدل قهرمانی دارم. در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کردم و می‌خواستم مقام‌های قهرمانی را در جهان نصیب خود کنم اما از بد روزگار نشد.

وی افزود: گرفتار شیشه و اعتیاد شده، از ورزش دور و با افراد خلافکار و معتاد رفیق شدم. خانواده‌ام خیلی تلاش کردند که من اعتیادم را ترک کنم، ازخلاف دست بکشم و دوباره به قهرمانی در کشتی بازگردم، اما نشد. دوستان خلافکارم یک‌شبه راه ۱۰۰ ساله را رفته بودند و در بهترین خانه‌ها زندگی می‌کردند، سوار خودروهای لوکس بودند و مدام سفرهای خارج از کشور می‌رفتند.

متهم اظهار کرد: همین مسأله مرا وسوسه کرد تا پشت پا به ورزش و قهرمانی بزنم. سرقت‌هایم را شروع کردم و ۴ بار بازداشت شدم. هر بار یکی دو سالی حبس می‌کشیدم و کمی رد مال می‌دادم و به‌طور موقت بیرون می‌آمدم. برای پرداخت ردمال‌هایم دوباره خلاف را شروع و از خانه‌ها سرقت می‌کردم. آخرین‌بار که بیرون آمدم، خانه‌هایی را که برق‌های‌شان خاموش بود، شناسایی و از روی دیوار وارد ساختمان می‌شدیم.

وی ادامه داد: با شاه‌کلید مخصوص خودمان در را بازکرده و وارد می‌شدیم. اکثر خانه‌ها گاوصندوق نداشتند و دزدگیر داخل خانه نصب نبود. بعد از هر دزدی، یک یا ۲ هفته سرقت را متوقف و بعد دوباره شروع می‌کردیم. اموال را اینترنتی می‌فروختیم. دیگر خسته شده‌ام، می‌خواهم به خاطر دخترم توبه کنم تا از این زندگی نجات پیدا کنم و دست از سرقت بکشم تا آبروی او را بیشتر از این نبرم.

صیاد خاکزاد بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران با تایید این خبر گفت‌: با اعتراف متهم و ۲ همدستش، تحقیقات از آنها برای رازگشایی از دیگر جرایم‌شان و کشف اموال سرقتی ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی گیر قهرمان کشتی سرقت دستگیری سرقت از منازل اعتیاد مخدر شیشه خبر فوری
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نیوشا ضیغمی قربانی سرقت شد!
خانم مارپل تهرانی دزد سریالی را به دام انداخت!
دستگیری سارقان غیربومی خانه‌ها در رشت
دستگیری سارقان زن‌ نمای خانه‌های تهران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
صبا چناری قهرمان موی‌تای جهان، درگذشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۱۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005ber
tabnak.ir/005ber