«کاترین کانِلی» قانونگذار کهنه‌کار چپ‌گرا که از حامیان فلسطین شناخته می‌شود و پیشتر جنبش حماس را «بخشی از تار و پود فلسطینیان» خوانده بود، رئیس‌جمهور ایرلند خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «کاترین کانلی» نماینده باسابقه پارلمان از جناح چپ افراطی طیف سیاسی ایرلند، قرار است روز شنبه با اختلاف قابل‌توجهی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و این درحالی است که اعضای حزب حاکم اذعان کردند که «شکست سنگینی» در انتظارشان است.

طبق گزارش بخش انگلیسی‌زبان العربیه، یکی از مقامات حزب حاکم با اشاره به شمارش ناقص آرا گفت که کانلی ۶۸ ساله، نامزد مستقل مورد حمایت کل اپوزیسیون تحت سلطه چپ، احتمالا بیش از ۲ برابر نزدیکترین رقیب خود رای خواهد آورد.

«جان کارول» دبیرکل حزب «شین فین» به شبکه ملی RTE گفت که داده‌ها نشان می‌دهد کانلی بیش از ۶۰ درصد آرا را به دست خواهد آورد و نامزد حزب مذکور احتمالا بالای ۲۰ درصد رای خواهد آورد.

«جیمز لاولس» وزیر آموزش عالی و عضو دومین حزب اصلی حاکم تاکید کرد: «به نظر می‌رسد که کاترین کانلی انتخاب خواهد شد و اکنون ما به همکاری با او به عنوان یک دولت ادامه می‌دهیم.»

نتیجه نهایی احتمالا شامگاه شنبه اعلام خواهد شد.

کانلی، منتقد دیرینه اتحادیه اروپا در ایرلندی که عمدتا طرفدار این اتحادیه هستند، بارها برنامه‌های اتحادیه اروپا برای افزایش هزینه‌های نظامی را محکوم کرده است و جتی در آغاز رقابت‌ها، نامش چندان آشنا نبود.

بسیاری از دیدگاه‌های او از زیر سوال بردن «قابل اعتماد بودن ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در مورد موضعشان پیرامون جنگ غزه گرفته تا مقایسه هزینه‌های تسلیحاتی آلمان با دهه ۱۹۳۰»، کاملاً در سمت چپ بسیاری از احزاب حامی او و همچنین «مایکل دی هیگینز» رئیس‌جمهور فعلی ایرلند قرار دارد.

رئیس‌جمهور ایرلند عمدتا یک چهره تشریفاتی است که به ندرت از اختیارات خود برای آزمایش قانون اساسی استفاده می‌کند اما اغلب در صحنه جهانی صحبت و از سایر سران کشورها در کشور استقبال می‌کند.

درخصوص سیاست‌های کاترین کانلی، او حماس را به عنوان «بخشی از تار و پود» فلسطینی‌ها معرفی کرده، در دوران ریاست «بشار اسد» رئیس‌جمهور سابق سوریه از این کشور بازدید کرده، نظامی‌گری ناتو را محکوم کرده و از بریتانیا و آمریکا به عنوان «جنگ‌طلبان بی‌اعتماد» انتقاد کرده است.

در حالی‌که مخالفان اعلام کردند که پیروزی او را پذیرفته‌اند، کانلی گفت که «از نتیجه کاملا خوشحالم و می‌خواهم از همه هوادارانم تشکر کنم».

وی افزود: «در واقع، می‌خواهم از همه تشکر کنم؛ حتی کسانی که به من رای ندادند. نگرانی‌های آنها را در مورد اینکه چه کسی به بهترین شکل نماینده آنها خواهد بود، درک می‌کنم.»