به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران برای هفتمین بار جواز صعود به جام جهانی را به دست آورد و حالا ستارگان و بازیکنان جوان تیم ملی ایران توانایی دارند خودشان را در عرصه جهانی نشان دهند.

سایت انگلیسی footballleagueworld نگاهی داشته به این که چرا به این کشور خاورمیانه‌ای اجازه رقابت داده خواهد شد و چه چیزی در وهله اول مانع آن‌ها شده است.

باوجود اعمال محدودیت‌های مسافرتی توسط دولت ترامپ که ۱۲ کشور از جمله ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این فرمان اجرایی صراحتاً ورزشکاران و کادر تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی سال آینده را از این امر مستثنی می‌کند.

همان‌طور که برای اولین‌بار توسط ESPN گزارش شد، ترامپ توانایی ممنوعیت ورود بازیکنان تیم ملی ایران را ندارد و ویزای آن‌ها برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ صادر خواهد شد.

این ممنوعیت سفر که در اوایل تابستان امسال - در ماه ژوئن - به اجرا درآمد، ورود به ایالات متحده را برای اتباع افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هاییتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن به طور کامل محدود می‌کند.

علاوه بر این، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اطمینان داده است که هیچ تیمی برای ورود به ایالات متحده برای جام جهانی با مشکل مواجه نخواهد شد.

اینفانتینو پس از بازدید از رختکن ایران پس از مسابقه فینال جام کافا مقابل ازبکستان، تأیید کرد که فیفا مشکلات مربوط به ویزا را حل کرده و حضور تیم‌ها در این مسابقات را تسهیل خواهد کرد.