En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند!

سایت انگلیسی footballleagueworld نوشت دونالد ترامپ قادر به محروم کردن ایران از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نیست.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۵۴
| |
814 بازدید

ترامپ نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران برای هفتمین بار جواز صعود به جام جهانی را به دست آورد و حالا ستارگان و بازیکنان جوان تیم ملی ایران توانایی دارند خودشان را در عرصه جهانی نشان دهند. 

سایت انگلیسی  footballleagueworld نگاهی داشته به این که چرا به این کشور خاورمیانه‌ای اجازه رقابت داده خواهد شد و چه چیزی در وهله اول مانع آن‌ها شده است.

باوجود اعمال محدودیت‌های مسافرتی توسط دولت ترامپ که ۱۲ کشور از جمله ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این فرمان اجرایی صراحتاً ورزشکاران و کادر تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی سال آینده را از این امر مستثنی می‌کند.

همان‌طور که برای اولین‌بار توسط ESPN  گزارش شد، ترامپ توانایی ممنوعیت ورود بازیکنان تیم ملی ایران را ندارد و ویزای آن‌ها برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ صادر خواهد شد.

این ممنوعیت سفر که در اوایل تابستان امسال - در ماه ژوئن - به اجرا درآمد، ورود به ایالات متحده را برای اتباع افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هاییتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن به طور کامل محدود می‌کند.  

علاوه بر این، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اطمینان داده است که هیچ تیمی برای ورود به ایالات متحده برای جام جهانی با مشکل مواجه نخواهد شد.

اینفانتینو پس از بازدید از رختکن ایران پس از مسابقه فینال جام کافا مقابل ازبکستان، تأیید کرد که فیفا مشکلات مربوط به ویزا را حل کرده و حضور تیم‌ها در این مسابقات را تسهیل خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ جام جهانی ایران جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال صدور ویزا فیفا اینفانتینو خبر فوری
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت تیم ملی فوتبال برای ورود به آمریکا در جام جهانی
عکس: پوستر فیفا برای تیم‌های صعود کرده به جام‌جهانی
ایران صفر - ازبکستان صفر؛ صعود شاگردان قلعه‌نویی بدون شکست و با صدرنشینی
عکس| کاپیتان تیم ملی ایران در کنار مسی و رونالدو
آمریکا ویزا نداد، تاج از اینفانتینو کمک خواست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005be6
tabnak.ir/005be6