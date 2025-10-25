En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: داریوش ارجمند در کنار دکتر علی شریعتی/۱۳۵۰

به گزارش تابناک، تصویری از داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون در کنار دکتر علی شریعتی در فضای مجازی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۲۷
| |
653 بازدید

عکس: داریوش ارجمند در کنار دکتر علی شریعتی/۱۳۵۰

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی شریعتی داریوش ارجمند عکس
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خانه موزه دکتر علی شریعتی - تهران
تصاویر دکتر علی شریعتی پس از آزادی از زندان / هشت وسیله نقلیه تاریخی عجیب / بمب پرنده بلای عظیم در جنگ جهانی دوم / سفر در ایران با قطار در ۱۹۵۰ / تصاویر قدیمی از تهران در ۱۳۴۷
انتقاد تند داریوش ارجمند به کلاس‌های بازیگری
جشن تولد ۷۴ سالگی داریوش ارجمند در مشهد
انتقاد شدید داریوش ارجمند از وزیر ارشاد
درهای بسته حسینه‌ارشاد بروی پیکر همسر شریعتی
داریوش ارجمند خادم امام رضا (ع) شد+عکس
داریوش ارجمند این گونه از روی علی کریمی رد شد
واکنش جنتی به اظهارات داریوش ارجمند
داریوش ارجمند خواهان توقف کشتار اسب‌های باربر شد
به دکتر فحش بده، تا آزادت کنم!
علی شریعتی متهم ردیف اول؟!
جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد مرداد
جلال آل احمد به روایت احسان شریعتی
ارجمند: ده‌نمکی فیلم‌ساز نیست، جوک‌ساز است!
موفقیت مذاکرات بانکی در یکی از کشورهای همسایه
حمله تند بهروز افخمی به داریوش ارجمند
چرا کالاهای ایرانی دیگر در عراق مشتری ندارد؟
داریوش ارجمند در تالار وحدت
آموزش باج‌گیری در سریال ستایش؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
آخرین اخبار
واردات گوشت مرغ از اوراسیا مجاز شد
اولین تصاویر پژمان جمشیدی پس از آزادی از زندان
پایان گزارش دهی آژانس بر اساس برجام؛ برنامه هسته‌ای ایران ذیل مجوز شورای عالی امنیت ملی پیش می‌رود
ماموریت پزشکان ایرانی برای بازگشت صابر کاظمی
عکس: تقسیمات کشوری ایران در دوره قاجاریه
سفیر ونزوئلا: به کربلا آمدم تا برای کشورم دعا کنم
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد
پایان کار ستاره سینما در ورزش
از فریبا نادری تا پیمان حدادی؛ پولدار ادایی و ادای مدیریت/ صداقت گم‌شده در پرسپولیس!
عکس: داریوش ارجمند در کنار دکتر علی شریعتی/۱۳۵۰
کنار رفتن حماس از قدرت چه تبعاتی برای غزه دارد؟
اختلال در سامانه ارز مسافرتی پس از افزایش قیمت
پژمان جمشیدی آزاد شد
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
XU7؛ موتور کلاسیک با دوام و کارایی پایدار در بازار ایران
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۰ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bdf
tabnak.ir/005bdf