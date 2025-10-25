آغاز همکاری نوبیتکس و نوشدارو برای ترویج آگاهی و امنیت در بازار رمزارز

نوبیتکس با هدف ترویج فرهنگ آگاهی در دنیای ارزهای دیجیتال، از آغاز همکاری با پلتفرم آموزشی «نوشدارو» خبر داده است. این همکاری با تمرکز بر افزایش دانش عمومی کاربران، ارتقای امنیت در صنعت ارز دیجیتال و ترویج رفتار آگاهانه در مواجهه با چالش‌های دنیای دیجیتال شکل گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی نوبیتکس، این پروژه مشترک در قالب کمپین «آگاهی؛ بهترین سرمایه‌گذاری» اجرا می‌شود و بر آموزش مفاهیم امنیت دیجیتال با زبانی ساده و قابل‌درک برای کاربران تمرکز دارد. هدف این کمپین، توانمندسازی کاربران برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و ایمن‌تر در فضای پرریسک رمزارزهاست. در توضیح این همکاری آمده است که پروژه‌ی نوشدارو تلاشی برای تبدیل دانش به سپر آگاهی است؛ پلتفرمی که با بهره‌گیری از روایت‌های آموزشی و محتوای ویدیویی، مفاهیم امنیت دیجیتال را به زبانی انسانی و ملموس برای کاربران بیان می‌کند.

پروژه‌ی مشترک نوبیتکس و نوشدارو در قالب انتشار مجموعه‌ای از ویدیوهای آموزشی، مقالات تحلیلی و محتوای تعاملی اجرا خواهد شد و محور اصلی آن، آموزش رفتارهای آگاهانه و افزایش درک عمومی از تهدیدها و فرصت‌های فضای ارز دیجیتال است.

نوبیتکس این همکاری را گامی در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی خود می‌داند؛ حرکتی برای نشان دادن اینکه توسعه‌ی بازار ارز دیجیتال، بدون توسعه‌ی فرهنگ آگاهی و آموزش، ممکن نیست. این پلتفرم تلاش دارد نقشی فراتر از یک بستر معاملاتی ایفا کند و در کنار کاربران خود، در مسیر ایجاد جامعه‌ای آگاه‌تر، امن‌تر و مسئول‌تر گام بردارد.

در همین راستا، صفحه اختصاصی کمپین «آگاهی؛ بهترین سرمایه‌گذاری» راه‌اندازی شده تا کاربران بتوانند به محتوای آموزشی، ویدیوها و مطالب تحلیلی این همکاری دسترسی داشته باشند:

مشاهده صفحه کمپین در وب‌سایت نوشدارو (https://nooshdaroo.ir/crypto-awareness/)





پیش از این نوبیتکس در مسیر مسئولیت اجتماعی خود اقداماتی از جمله همکاری با پلتفرم کاریار در حمایت از آموزش افراد مستعد کم برخوردار برای ورود به بازار کار برنامه‌نویسی، آموزش سواد مالی به کودکان در همکاری با ماهنامه قلک و بیش از ۲۰۰ ساعت برنامه آموزشی از طریق آکادمی نوبیتکس، اجرا کرده است.