عکس: پیامک واریزی یک معلم

به گزارش تابناک، زینب صفری آموزگار پیامک واریزی حقوق خود را با این توضیح منتشر کرد :"حقوق من معلم، بامدرک ارشد و ۱۳ سال سابقه کار"
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
21
14
پاسخ
معلم حق التدریس بوده وگرنه معلمهای رسمی اینقدر حقوق و مزایا دارند که از برخی از ادارات بیشتر است
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
حقوق و مزایا ?اونم معلم?
اونم اینقدر??
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
نه
کسر وام ها را به حساب نیاورده است.
وام هایی که از اصل حقوق کم می شوند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
تو مال کجایی؟
منم با ارشد و 13 سال سابقه 15 و 500 اگر پیامک را بفرستم منتشر می کنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
به حق التدریس ماهی 5 تومن هم نمی دن.
به معلم های پیش دبستانی اصلا پول نمیدن.
لطفا بدون اطلاعات کافی قضاوت نکنید.
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
حرف مفت نزن خیلی بی خبری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
7
10
پاسخ
حداقل دستمزد 15 میلیونه
حتما نیمه وقت هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
خیر تمام وقته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
حداقل دستمزد می ریزن ولی ازش خیلی چیزها کسر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
2
3
پاسخ
تمام وقت یا پاره وقت؟
کسورات چی بوده
و صد البته هرقدر هم کسورات داشته باشند، با این حقوق نمیشه زندگی کرد
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
5
6
پاسخ
وقتی یه معلم دروغ میگه از دانش آموز چه انتظاری داری؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
وقت داری برو تحقیق کن ببین دروغگو کیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
کاری ندارم چقدر واریز شده-- درد آورش اونجاست که قبل واریزی پول تنها 2 قرص نان در حسابش بوده !!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
1
0
پاسخ
چرا همش حرف از معلم هاست پس بقیه چی؟ این واریزی هم میتونه طبیعی باشه خوب شاید یک معلم تازه استخدام شده و مجرد یا شکل دیگری از پرداخت... یا انتظار دارید مثل یک معلم با سی سال سابقه حقوق بگیره....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
این که پیامک پرداخته. فیش حقوق ندارن معلم ها؟
