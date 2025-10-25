عکس: پیامک واریزی یک معلم

به گزارش تابناک، زینب صفری آموزگار پیامک واریزی حقوق خود را با این توضیح منتشر کرد :"حقوق من معلم، بامدرک ارشد و ۱۳ سال سابقه کار"