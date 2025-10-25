۰۳/آبان/۱۴۰۴
Saturday 25 October 2025
۱۷:۰۹
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
صفحه نخست
»
سیاسی
بازدید
2114
2114
بازدید
۱۵
پ
عکس: پیامک واریزی یک معلم
به گزارش تابناک، زینب صفری آموزگار پیامک واریزی حقوق خود را با این توضیح منتشر کرد :"حقوق من معلم، بامدرک ارشد و ۱۳ سال سابقه کار"
کد خبر:
۱۳۳۶۳۱۲
تاریخ انتشار:
۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۷
25 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۶۳۱۲
|
۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۷
25 October 2025
|
2114
بازدید
2114
بازدید
|
۱۵
اشتراک گذاری
برچسب ها
پیامک واریزی
پیامک
حقوق معلمی
طلب فرهنگیان
موشکهای ایرانی آمادهاند؛ لازم باشد باز هم استفاده میکنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیستها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکنترین جعفر " کابینه پزشکیان!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف ۵هزار سکه تقلبی از کلاهبردار پیامکی
پیامک جدید برای جاماندگان یارانه ۳۰۰هزار تومانی
کلاهبرداری میلیاردی با پیامک از دیار باقی
توطئه پیامکی برای مادر و دختر
ارسال پیامک اطلاعات لحظهای اردوها به والدین
یک میلیارد و 375 میلیون پیامک در عیدفطر
تذکر درمورد بکارگیریبازنشستگان در بنیادشهید
مضرات پیامک زدن در رختخواب!
پیامک دادن در تاریکی خطر کورشدن دارد!
خطرناک ترین نرم افزار دنیا برای فرستادن پیامک
پیامک های مشکوک را حذف کنید
افراد موفق الهام بخش موفقیت من در کسب و کارم بودند
ارسال پیامک برای خانواده قربانیان، پس از جنایت
سرقت 2 میلیاردی با ارسال پیامک
افزایش کلاهبرداریهای پیامکی
این پيامكهاي استهزاآميز كجا تهيه ميشوند؟
پیامکهای واریزی که برای کلاهبرداری میآیند
از این مزاحم مدرن کجا پناه ببریم؟
با ارسال پیامک حاجت روا میشوید؟!
اطلاع از سند رسمی ملک با پیامک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۴
انتشار یافته:
۱۵
ناشناس
|
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
21
14
پاسخ
معلم حق التدریس بوده وگرنه معلمهای رسمی اینقدر حقوق و مزایا دارند که از برخی از ادارات بیشتر است
پاسخ ها
علی
|
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
حقوق و مزایا ?اونم معلم?
اونم اینقدر??
ناشناس
|
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
نه
کسر وام ها را به حساب نیاورده است.
وام هایی که از اصل حقوق کم می شوند.
ناشناس
|
|
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
تو مال کجایی؟
منم با ارشد و 13 سال سابقه 15 و 500 اگر پیامک را بفرستم منتشر می کنید؟
ناشناس
|
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
به حق التدریس ماهی 5 تومن هم نمی دن.
به معلم های پیش دبستانی اصلا پول نمیدن.
لطفا بدون اطلاعات کافی قضاوت نکنید.
محمد
|
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
حرف مفت نزن خیلی بی خبری
ناشناس
|
|
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
7
10
پاسخ
حداقل دستمزد 15 میلیونه
حتما نیمه وقت هستن
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
خیر تمام وقته
ناشناس
|
|
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
حداقل دستمزد می ریزن ولی ازش خیلی چیزها کسر میشه
ناشناس
|
|
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
2
3
پاسخ
تمام وقت یا پاره وقت؟
کسورات چی بوده
و صد البته هرقدر هم کسورات داشته باشند، با این حقوق نمیشه زندگی کرد
امید
|
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
5
6
پاسخ
وقتی یه معلم دروغ میگه از دانش آموز چه انتظاری داری؟
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
وقت داری برو تحقیق کن ببین دروغگو کیه
ناشناس
|
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
کاری ندارم چقدر واریز شده-- درد آورش اونجاست که قبل واریزی پول تنها 2 قرص نان در حسابش بوده !!!!!!!!
ناشناس
|
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
1
0
پاسخ
چرا همش حرف از معلم هاست پس بقیه چی؟ این واریزی هم میتونه طبیعی باشه خوب شاید یک معلم تازه استخدام شده و مجرد یا شکل دیگری از پرداخت... یا انتظار دارید مثل یک معلم با سی سال سابقه حقوق بگیره....
ناشناس
|
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
این که پیامک پرداخته. فیش حقوق ندارن معلم ها؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف میکنید؟
پروتئین
لبنیات
برنج
میوه جات
مرجع جواهرات
پلاک و آویز طلا جواهر
انگشتر طلا جواهر
فروشگاه مرکزی طلا جواهر
جواهرات ویژه مدیران
الی گشت
آخرین اخبار
واردات گوشت مرغ از اوراسیا مجاز شد
اولین تصاویر پژمان جمشیدی پس از آزادی از زندان
پایان گزارش دهی آژانس بر اساس برجام؛ برنامه هستهای ایران ذیل مجوز شورای عالی امنیت ملی پیش میرود
ماموریت پزشکان ایرانی برای بازگشت صابر کاظمی
عکس: تقسیمات کشوری ایران در دوره قاجاریه
سفیر ونزوئلا: به کربلا آمدم تا برای کشورم دعا کنم
روحانی در خانه بیبیسی و صدای آمریکا را تماشا میکند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیهاش باشد
پایان کار ستاره سینما در ورزش
از فریبا نادری تا پیمان حدادی؛ پولدار ادایی و ادای مدیریت/ صداقت گمشده در پرسپولیس!
عکس: داریوش ارجمند در کنار دکتر علی شریعتی/۱۳۵۰
کنار رفتن حماس از قدرت چه تبعاتی برای غزه دارد؟
اختلال در سامانه ارز مسافرتی پس از افزایش قیمت
پژمان جمشیدی آزاد شد
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
XU7؛ موتور کلاسیک با دوام و کارایی پایدار در بازار ایران
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفشهایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
سفیدپوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبتهای فرهنگسازی به سبک اهالی فرهنگ
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمعبندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمیتوانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
(۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
(۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
(۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
(۱۱۹ نظر)
سفیدپوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبتهای فرهنگسازی به سبک اهالی فرهنگ
(۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی
(۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هستهای آسیبی ندیدهاند
(۶۳ نظر)
دیالوگهای معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
(۶۲ نظر)
جزئیات دستدرازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
(۶۲ نظر)
مسکو میترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود میبرد
(۶۰ نظر)
سناریوهای بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
(۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
(۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی
(۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
(۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!
(۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bdQ
tabnak.ir/005bdQ
کپی شد