هوای امروز ۱۰ شهر خوزستان آلوده است

مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای سه شهر استان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۷۰
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شهریار عسکری اظهار کرد: برساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ امروز شنبه ۳ آبان، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۵۶، ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۴، کارون ۱۶۳ و خرمشهر ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: طبق شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اندیمشک، شوشتر، آبادان، شادگان، سوسنگرد، ماهشهر و آغاجاری در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. همچنین هوای اندیکا، ملاثانی، هفتکل، باغملک و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

محیط زیست خوزستان آلوده سامانه پایش کیفیت هوا هوای پاک شرایط کیفی شوشتر آبادان سوسنگرد
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
