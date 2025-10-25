هوای امروز ۱۰ شهر خوزستان آلوده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شهریار عسکری اظهار کرد: برساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ امروز شنبه ۳ آبان، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۵۶، ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۴، کارون ۱۶۳ و خرمشهر ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: طبق شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اندیمشک، شوشتر، آبادان، شادگان، سوسنگرد، ماهشهر و آغاجاری در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. همچنین هوای اندیکا، ملاثانی، هفتکل، باغملک و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.