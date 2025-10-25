جریمه های نجومی برای قاچاقچیان ارز

پرونده تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به ارزش هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال و نگهداری ارز قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.

به گزارش تابناک به نقل از برنا، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مدارک در پرونده اتهام را محرز و متخلف را برای تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین برای نگهداری ارز قاچاق متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: متخلف این پرونده در مجموع به پرداخت یک هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رایگانی گفت: با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) پیرامون کشف ارز قاچاق شامل ۹۴ هزار و ۱۷۰ دلار آمریکا،۱۱۰ هزار دینار عراقی،۲۶ هزار ۸۰۰ ریال سعودی، ۵۰۰ درهم امارات، ۱۰۰ دینار کویت و ۸۰ دینار بحرین، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.

