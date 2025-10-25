عراق برای تقویت بازدارندگی خود، به سمت خرید تسلیحات از کره جنوبی حرکت کرده است. این انتخاب به بغداد اجازه میدهد تا بدون درگیر شدن در حساسیتهای سیاسی خرید از آمریکا یا روسیه، توان دفاعی خود را مدرنسازی کند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ ارتش عراق که پیش از این موشکها و جتهای جنگنده کرهای را خریداری کرده، ممکن است در راستای تقویت موضع بازدارندگی خود در بحبوحه تقابل بین ایران و اسرائیل، به دنبال گسترش معاملات خود با شرکتهای دفاعی محلی (کرهای) باشد.
کره جنوبی میتواند جایگزین جذابی برای تجهیزات و ادوات نظامی منسوخ ساخت آمریکا و روسیه در ارتش عراق باشد. این انتخاب میتواند از بار ژئوپلیتیکی که اغلب همراه با قراردادهای دفاعی با رقبای دوران جنگ سرد است، جلوگیری کند و در عین حال، انتظارات مربوط به کیفیت و زمانبندی تحویل را نیز برآورده سازد.
در کانون این تدارکات، خرید ۲.۸ میلیارد دلاری موشکهای میانبرد زمین به هوای (M-SAM) ساخت شرکت LIG Nex۱ - که با نام Skybolts نیز شناخته میشود - قرار دارد. این قرارداد در یک درز اطلاعاتی در سال ۲۰۲۴ علنی شد و قرار است در اوایل سال ۲۰۲۶ به نیروهای مسلح عراق تحویل داده شود.
به دنبال این معامله، این کشور خاورمیانهای ممکن است به دنبال خرید جتهای جنگنده KF-۲۱ از صنایع هوافضای کره (KAI)، هویتزرهای خودکششی K۹ از شرکت Hanwha Aerospace و تانکهای اصلی میدان نبرد K۲ از شرکت Hyundai Rotem نیز باشد.
هرچند هنوز هیچ سند رسمی برای قراردادهای جدید امضا نشده است، اما مقامات ارتش عراق در اوایل سال جاری از شرکت Hanwha Aerospace بازدید کرده و از کارخانه و محوطههای آموزشی این شرکت دیدن کردند و با برداشتی مثبت بازگشتند. رسانه کرهای The Guru به نقل از خبرگزاری عراقی نینا روز چهارشنبه گزارش داد که شرکت KAI در حال “بحثهای جدی” درباره خرید جنگنده KF-۲۱ توسط عراق است.
یک سخنگوی KAI به روزنامه Korea JoongAng Daily گفت: عراق پیش از این هواپیمای T-۵۰ و نسخههای آتشنشان بالگرد KUH-۱ Surion را خریداری کرده است، بنابراین طبیعتاً علاقه بیشتری به محصولات KAI دارند.
وی افزود که هنوز برای اظهارنظر درباره پیشرفت این صادرات زود است. به طور مشابه، تحلیلگران معتقدند معامله عراق برای تانک K۲ نیز محتمل است.
لی جی-هو، تحلیلگر مؤسسه Meritz Securities، اظهار داشت یک قرارداد ۹ تریلیون وون (۶.۲ میلیارد دلاری) از سوی عراق ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ برای جایگزینی تانکهای M۱ Abrams ساخت آمریکا نهایی شود.
قرارداد موشکهای M-SAM که برای جایگزینی یک سامانه دفاع موشکی قدیمی طراحی شده، به دلایل بسیار مشابهی انتخاب شد: قیمت ارزانتر، عملکرد خوب و تحویل به موقع. این عوامل احتمالاً به LIG Nex۱ اجازه داد تا با وجود استفاده نیروهای عراقی از سامانه روسی Pantsir برای دفاع موشکی کوتاهبرد، برنده رقابت با S-۴۰۰ روسیه شود.
محصولاتی که حساسیت سیاسی کمتری دارند
یک منبع آگاه در این صنعت که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت: در صورت اضطرار کره جنوبی میتواند معامله بهتری در خاورمیانه ارائه دهد، زیرا در مقایسه با ایالات متحده، روسیه یا حتی کشورهای اروپایی، یک قدرت دستکم گرفتهشده است. این کشور همچنین نقطه تعادل خوبی برای قدرتهایی است که مایلند فاصله مشخصی را هم از روسیه و هم از ایالات متحده حفظ کنند.
در حال حاضر، ارتش عراق پس از تهاجم آمریکا در سال ۲۰۰۳ از سلاحهای ساخت سراسر جهان استفاده میکند. ارتش این کشور از تانکهای آمریکایی و روسی در کنار تانکهای دوران شوروی استفاده میکند، در حالی که نیروی هوایی آن ترکیبی از جنگندههای F-۱۶IQ ساخت آمریکا، Su-۲۵ ساخت شوروی و L-۱۵۹ ساخت جمهوری چک را به کار میگیرد.
خرید تسلیحات کرهای توسط عراق با هواپیمای آموزشی و جنگنده سبک T-۵۰ ساخت KAI در سال ۲۰۱۳ آغاز شد. با این حال، T-۵۰ تنها به دلیل قیمت ارزانترش در مقایسه با پیشنهادات بریتانیا، جمهوری چک و روسیه، برنده قرارداد نیروی هوایی عراق نشد. این هواپیما یک مزیت رقابتی نسبت به رقبا داشت: قابلیت استفاده به عنوان جت آموزشی در زمان صلح و به عنوان یک جنگنده رزمی سبک در صورت نیاز. این جت کرهای همچنین با فناوریهای F-۱۶ طراحی شده بود که آن را با جنگندههای خود عراق سازگارتر میکرد و KAI توانست زمان تحویل سریعی را تضمین کند.
پروفسور چوی گی-ایل از دانشگاه سانگجی که در امور نظامی و دفاعی تخصص دارد، گفت: در حالی که این حقیقت دارد که در عراق احساسات ضدآمریکایی وجود دارد، اما در عین حال، آنها از بسیاری از سیستمهای تسلیحاتی ساخت آمریکا استفاده میکنند.
بنابراین، محصولات کرهای که تحت تأثیر آمریکا بوده و برای کار با سیستمهای آمریکایی طراحی شدهاند، احساسات منفی در نیروهای مسلح عراق ایجاد نخواهند کرد و در حالی که تسلیحات کرهای با رقابت از سوی کشورهای اروپایی و چین روبهرو خواهند بود، توانایی تحویل به موقع، آمادگی تسلیحات، کیفیت و عملکرد و همچنین هزینه کمتر ممکن است این کشور خاورمیانهای را متقاعد کند که سلاحهای کرهای بیشتری انتخاب کند.
پروفسور چوی استدلال کرد سیستمهای تسلیحاتی چینی ممکن است به طور قابل توجهی ارزانتر از پیشنهادات کرهای باشند، اما شک داشتن به در دسترس بودن آنها در زمان جنگ و ناسازگاری قطعات، آنها را کمتر رقابتی میکند.
اما هنوز راه درازی برای کره جنوبی باقی مانده، زیرا صادرات اسلحه نیازمند کمک دولت است و اغلب سالها طول میکشد تا یک معامله نهایی شود؛ و در حالی که دولت جدید (کره) با اشتیاق در حال پیشبرد فروشهای دفاعی به کشورهای مختلف است، پروفسور چوی گفت که دولت باید این تلاش خوب را ادامه دهد، اما به شیوهای آرامتر.
این استاد دانشگاه گفت: بسیار عالی است که دولت به طور فعال در صادرات صنعت دفاعی مشارکت دارد، زیرا این صنعت بدون کمک دولت به جایی نمیرسد. با این حال، من فکر میکنم دولت فعلی بیش از حد در این مورد علنی عمل میکند، بیش از حد افشاگری میکند، در حالی که باید این قبیل کارها را در خفا انجام دهد.