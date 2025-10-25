En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طلای جهانی نخستین افت هفتگی را تجربه کرد!

با انتشار نرخ تورم کمتر از انتظار در آمریکا و کاهش تنش‌های تجاری واشنگتن‌ـپکن، قیمت طلا با افت ۰.۳۲ درصدی تا ۴۱۱۳ دلار کاهش یافت و نخستین افت هفتگی خود را ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۱۶
| |
607 بازدید
طلای جهانی نخستین افت هفتگی را تجربه کرد!

انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده که اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در نشست هفته آینده را افزایش داده است. با این حال، طلا پس از ده هفته رشد متوالی، نخستین افت هفتگی خود را ثبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بهای هر اونس طلا امروز با ۰.۳۲ درصد کاهش به ۴۱۱۳ دلار و ۵ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار «کامکس» نیویورک با ۰.۱۹ درصد افت در سطح ۴۱۳۷ دلار و ۸۰ سنت ایستاد.

طلای جهانی که روز دوشنبه به رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت رسیده بود، از آن زمان تاکنون حدود ۶ درصد افت کرده است. تحلیلگران علت اصلی این روند را کاهش نگرانی‌ها از تنش‌های تجاری آمریکا و چین می‌دانند؛ موضوعی که تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را تضعیف کرده است.

بنابر گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ تورم خُرده‌فروشی این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۳ درصد بوده که کمتر از سطح مورد انتظار اقتصاددانان است. همین داده تورمی باعث شده بازارها تقریباً مطمئن باشند فدرال‌رزرو در نشست هفته آینده ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش می‌دهد، و احتمال یک کاهش دیگر نیز در ماه دسامبر مطرح است.

در عین حال، کاخ سفید تأیید کرده است که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ طی هفته جاری با رئیس‌جمهور چین دیدار خواهد کرد؛ دیداری که در آستانه مهلت اول نوامبر برای اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا برگزار می‌شود.

کارشناسان معتقدند با وجود افت اخیر، بهای طلا از ابتدای سال میلادی تاکنون ۵۵ درصد افزایش یافته که ناشی از تداوم خرید بانک‌های مرکزی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا بوده است.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز، نقره با ۰.۲۴ درصد کاهش به ۴۸ دلار و ۵۹ سنت و پلاتین با ۱.۲۳ درصد افت به ۱۶۰۹ دلار و ۶۷ سنت رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا قیمت طلا طلای جهانی قیمت طلای جهانی افت قیمت کاهش قیمت عقب نشینی طلا بازار طلا بازار جهانی طلا
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا در بازار جهانی چقدر شد؟
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۹ آذر ماه
قیمت طلای جهانی منتظر تصمیم نهایی
قیمت جهانی طلا امروز ۹۹/۰۶/۰۶
قیمت طلا باز هم ریخت/ قیمت جدید طلا امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۳
ریزش طلای جهانی متوقف شد
کاهش قیمت طلای جهانی
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه
قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۸ شهریورماه
طلا ارزان‌تر می‌شود
آمریکا سیگنال داد/ بازار طلا فروکش کرد
طلا شانسی برای افزایش قیمت دارد؟
ثبت بیشترین کاهش ماهانه قیمت طلای جهانی در 17 ماه گذشته
ریزش ۱۳ دلاری طلا در بازار جهانی
بزرگترین کاهش هفتگی طلا رقم خورد
قیمت جهانی طلا امروز ۴ شهریور ماه
افزایش عجیب قیمت طلا در بازارهای جهانی
بازار جهانی طلا به کدام سو می‌رود؟
طلای جهانی سقوط کرد
قیمت جهانی طلا امروز 12 شهریورماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
گریه امیر آقایی برای حمایت از پژمان جمشیدی
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bbs
tabnak.ir/005bbs