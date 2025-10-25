طلای جهانی نخستین افت هفتگی را تجربه کرد!

انتشار دادههای تورمی ایالات متحده که اندکی پایینتر از پیشبینیها بود، احتمال کاهش نرخ بهره فدرالرزرو در نشست هفته آینده را افزایش داده است. با این حال، طلا پس از ده هفته رشد متوالی، نخستین افت هفتگی خود را ثبت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، بهای هر اونس طلا امروز با ۰.۳۲ درصد کاهش به ۴۱۱۳ دلار و ۵ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار «کامکس» نیویورک با ۰.۱۹ درصد افت در سطح ۴۱۳۷ دلار و ۸۰ سنت ایستاد.
طلای جهانی که روز دوشنبه به رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت رسیده بود، از آن زمان تاکنون حدود ۶ درصد افت کرده است. تحلیلگران علت اصلی این روند را کاهش نگرانیها از تنشهای تجاری آمریکا و چین میدانند؛ موضوعی که تقاضا برای طلا بهعنوان دارایی امن را تضعیف کرده است.
بنابر گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ تورم خُردهفروشی این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۳ درصد بوده که کمتر از سطح مورد انتظار اقتصاددانان است. همین داده تورمی باعث شده بازارها تقریباً مطمئن باشند فدرالرزرو در نشست هفته آینده ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش میدهد، و احتمال یک کاهش دیگر نیز در ماه دسامبر مطرح است.
در عین حال، کاخ سفید تأیید کرده است که رئیسجمهور دونالد ترامپ طی هفته جاری با رئیسجمهور چین دیدار خواهد کرد؛ دیداری که در آستانه مهلت اول نوامبر برای اعمال تعرفههای جدید آمریکا برگزار میشود.
کارشناسان معتقدند با وجود افت اخیر، بهای طلا از ابتدای سال میلادی تاکنون ۵۵ درصد افزایش یافته که ناشی از تداوم خرید بانکهای مرکزی، تنشهای ژئوپلیتیکی و انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا بوده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز، نقره با ۰.۲۴ درصد کاهش به ۴۸ دلار و ۵۹ سنت و پلاتین با ۱.۲۳ درصد افت به ۱۶۰۹ دلار و ۶۷ سنت رسید.