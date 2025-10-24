بازگشت چادرملو به جدول با پیروزی برابر خیبر

به گزارش تابناک،تیم فوتبال چادرملو عصر امروز در دیداری حساس، میهمان خیبر خرمآباد را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد. این بازی که در اردکان برگزار شد، با قضاوت سیدرضا مهدوی و بهرهگیری از VAR همراه بود.
شاگردان سعید اخباری از همان ابتدا با هجمی قدرتمند، دروازه حریف را تحت فشار قرار دادند. این فشار سرانجام در دقیقه ۳۴ به یک پنالتی انجامید که هادی حبیبینژاد آن را به گل تبدیل کرد. با این حال، خیبر در دقایق پایانی نیمه اول، با یک پنالتی دیگر بازی را به تساوی کشاند.
پایان بازی اما به کام میزبان بود. رنی سیمیسترا در دقیقه ۸۳ با یک فرصتطلبی هوشمندانه، گل پیروزیبخش چادرملو را به ثمر رساند. این پیروزی چادرملو را با ۱۱ امتیاز موقتاً به جایگاه پنجم لیگ برتر رساند.