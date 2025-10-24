En
آل‌اسحاق: نجنبیم به فروپاشی اجتماعی می‌رسیم!

یحیی آل اسحاق، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مدیریت شرایط تحریمی جدید کشور سخت اما شدنی است، تصریح کرد: اگر جامعه نسبت به میزان کارایی مسئولان ناامید شود، به استقبال فروپاشی اجتماعی خواهیم رفت.
آل‌اسحاق هشدار داد: نجنبیم به فروپاشی اجتماعی می‌رسیم!

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین، یحیی آل اسحاق، فعال اقتصادی با بیان اینکه «بازگشت تحریم‌ها در حوزه اقتصاد ممکن است به ایران ضربه بزند» گفت: اینکه بازگشت تحریم ها حتما تبعات منفی اقتصادی خواهد داشت، ملموس و غیرقابل انکار است اما درباره اینکه چقدر ضرررسان خواهد بود، باید دستگاه های اقتصادی با بررسی دقیق شرایط و کمبودها و البته دارایی ها به برداشتی واقعی از میزان آسیب تحریم های جدید برسند. در واقع برای اینکه بتوانیم بحران را کنترل کنیم، لازم است به شناختی واقع بینانه از فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی برسیم. بنابراین تاکید می کنم، کل نظام حکمرانی باید آستین ها را برای مواجه شدن با شرایط تحریمی جدید بالا بزند، بلکه آسیب های احتمالی کمتر شوند.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق در ادامه گفت: این روزها در شرایطی مهیای مدیریتی شرایط تحریمی می شویم که نظام آمادگی مواجه شدن با محدودیت های جدید را داشت. در واقع اقدام ضد ایرانی که بلافاصله بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه در دستور کار آلمان، انگلیس و فرانسه قرار گرفت، ما را به این نتیجه رسانده بود که جنگ با اسرائیل، بهترین بهانه را به سه کشور اروپایی داد تا ایران را تحت فشار قرار بدهند. البته دشمنی غرب با ما، به بازگشت تحریم های سازمان ملل خلاصه نمی شود و آنها شبانه روز درصددِ منزوی کردن ایران در حوزه بین الملل هستند تا بتوان اینطور گفت، باید بیشتر و جدی تر از همیشه مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی را پیگیری کنیم و به دنیا نشان بدهیم، اگر قرار بود تحریم ها کشور ما را از پا دربیاورد، الان لازم نبود بخواهند مانع از رشد و پیشروی ما شوند.

آل اسحاق افزود: اینکه اروپایی ها با همراهی آمریکا و اسرائیل به ما فشار اقتصادی وارد می کنند، دلیل نمی شود فعالیت اقتصادی بین المللی مان قفل شود. آیا «همه کشورهای دنیا خود را ملزم به رعایت تحریم ها علیه ایران می دانند؟» باید گفت «نه». یعنی به احتمال زیاد کشورهایی مثل چین، روسیه و هند و البته برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس طبق سنوات گذشته بنا را بر همکاری اقتصادی_تجاری با ایران می‌گذارند. بنابراین در چنین مقطع حساسی، دیپلماسی باید به کمک اقتصاد بیاید و برای ادامه مراوده تجاری با کشورها رایزنی های لازم صورت بگیرد. اگر نجنبیم، با بحران هایی بسیار عمیق رودررو خواهیم شد.

وی توضیح داد: فعال شدن مکانیسم ماشه، علاوه بر تبعاتی که می تواند در مناسبات اقتصادی داشته باشد، می تواند آرامش جامعه را به طور کاملا جدی تحت تاثیر قراردهد. در اینجا دولت، مجلس و سایر دستگاه ها باید طوری عمل کنند و تصمیم هایی بگیرند که مردم در این شرایط سخت، به مسئولان امید ببندند. در واقع اگر جامعه نسبت به میزان کارایی دست اندکاران ناامید شود، به استقبال فروپاشی اجتماعی خواهیم رفت.

آل اسحاق در پایان تاکید کرد که مدیریت شرایط جدیدِ تحریمی بسیار دشوار اما شدنی است.

