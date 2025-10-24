En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وام فوری برای ۳۰ هزار بازنشسته!

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری به ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۰۵
| |
350 بازدید
وام فوری برای ۳۰ هزار بازنشسته!

علاالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی صندوق، وام ضروری بازنشستگان کشوری در مرحله جدید به ۳۰ هزار نفر از مشمولان پرداخت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: این تسهیلات در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان و کمک به تأمین نیازهای ضروری آنان اختصاص یافته است.

ازوجی همچنین از تداوم اجرای طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای افزایش دامنه شمول این تسهیلات در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در تعامل با بانک عامل، در تلاش است تا تسهیلات متنوع‌تری را برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران فراهم کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وام وام بازنشستگی تسهیلات بازنشستگان علاالدین ازوجی صندوق بازنشستگی بانک مرکزی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز مرحله دوم واریز وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان
زمان پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
بازنشستگانی که واجد دریافت وام ضروری نیستند!
صندوق بازنشستگی: منتظر واریز وام باشید
آغاز ثبت نام وام 50 میلیونی بازنشستگان
شرایط و مهلت ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر خوش برای بازنشستگان
واریز وام ۳۰ میلیونی برای ۵۱ هزار بازنشسته کشوری
جزئیات پرداخت وام به فرزندان بازنشستگان کشوری
آغاز مرحله جدید ثبت‌نام وام بازنشستگان
مبلغ وام ضروری بازنشستگان افزایش یافت
افزایش ۲۳ درصدی تسهیلات بانکی
شرایط جدید برای دریافت وام بازنشستگی
وام‌های خرد برای مردم تصویب شد + جزییات
بانک‌ها ۳ ماهه چقدر وام دادند؟
کارگران و رؤیای خرید مسکن وام‌دار با قسط ۲۰میلیونی
وام ۵ میلیون تومانی بازنشستگان پرداخت شد
این گروه از بازنشستگان وام می گیرند
شرایط و نحوه ثبت نام وام ضروری بازنشستگان
ادعای توقف پرداخت تسهیلات در بانک‌ها تکذیب شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005ba5
tabnak.ir/005ba5