دانشگاه شیکاگو با شهریهای معادل ۷۱٬۳۰۰ دلار در صدر فهرست گرانترین دانشگاههای آمریکا قرار دارد. شهریه سایر دانشگاههای نخبه مانند دوک، ییل و استنفورد نیز در محدودهی ۷۰ هزار دلار است. حتی هاروارد، با وجود برخورداری از یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری آموزشی جهان، شهریهای معادل ۵۹٬۳۰۰ دلار در سال دارد.
به گزارش تابناک به نقل از روزیاتو، شهریهی خالص در دانشگاههای برتر جهان بین ۵۹ تا ۷۱ هزار دلار است، در حالی که میانگین شهریه در کالجهای خصوصی معمولی به حدود ۴۳ هزار دلار میرسد.
دانشگاه شیکاگو در صدر فهرست گرانترین دانشگاههای برتر جهان از نظر شهریه قرار دارد.
هزینهی تحصیل در معتبرترین دانشگاههای آمریکا همچنان رو به افزایش است.
بر اساس دادههای گردآوریشده از U.S. News & World Report و College Board، هزینهی کل سالانه برای تحصیل در ۱۰ دانشگاه برتر آمریکا در سال تحصیلی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ بین ۷۷٬۵۰۰ تا ۹۸٬۳۰۰ دلار متغیر است.