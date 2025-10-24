«کیم جونگ اون» در سخنرانی در این مراسم که در نخستین سالگرد اعزام نیروهای کشورش برای جنگ در کنار روسیه در اوکراین ایراد شد با تاکید بر اینکه روابط پیونگ یانگ و مسکو «به نقطه اوج تاریخی» رسیده تصریح داشت: «پیونگ یانگ همواره در کنار مسکو خواهد بود. دوستی و اتحاد ما تا ابد ادامه خواهد یافت.»

رهبر کره شمالی در مراسم کلنگ‌زنی ساخت موزه یادبود برای سربازان کشته شده کشورش در جبهه‌های جنگ اوکراین تاکید کرد روابط پیونگ یانگ و مسکو به «نقطه اوج تاریخی» رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز (جمعه) در گزارشی از کلنگ‌زنی ساخت موزه یادبودی برای سربازان کشته شده این کشور در جنگ اوکراین توسط «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور آسیایی خبر داد.

او از آنچه اتحاد «شکست‌ناپذیر» پیونگ‌یانگ و مسکو خواند، تمجید کرده و گفت ائتلاف ۲ کشور بدون وقفه به پیشرفت ادامه خواهد داد. رهبر کره شمالی تصریح کرد: «قهرمانان ما مهاجمان نئونازی شرور را از بین بردند.»

کیم جونگ همچنین گفت: «این موزه یک بنای مقدس است که وقف نامیرایی وطن‌پرستانی واقعی می‌شود.»

در این موزه یادبود مجسمه‌هایی که وقف سربازان کره شمالی در ضمن جنگ در روسیه کشته شدند در کنار تصاویر و آثار هنری مرتبط با این جنگ به نمایش گذاشته می‌شود.