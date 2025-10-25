En
آیا مردان هم چرخه‌های هورمونی ماهانه دارند؟

تستوسترون یک هورمون تولیدمثلی مهم است که نقش‌های متعددی در بدن مردان سیس‌جندر ایفا می‌کند، از جمله کمک به رشد ویژگی‌های جنسی مردانه و تولید اسپرم.
به گزارش تابناک؛ سطوح تستوسترون شما در طول روز ثابت نیست. معمولاً صبح‌ها بالاترین سطح را دارد و در طول روز به‌تدریج کاهش می‌یابد. به همین دلیل ممکن است صبح‌ها احساس انرژی بیشتری داشته باشید یا میل جنسی بالاتری احساس کنید.

اگرچه سطوح تستوسترون ممکن است در یک دوره ۲۴ ساعته تغییر کند، اما این سطوح در طول سال نوسانات طبیعی خود را حفظ می‌کنند و چرخه‌های ماهانه یا فصلی ندارند.

تغییرات هورمونی بلندمدت

مانند زنانی که دوره‌های پیش‌یائسگی و یائسگی را تجربه می‌کنند، مردان نیز با افزایش سن تغییرات هورمونی را تجربه می‌کنند. سطوح تستوسترون معمولاً از دهه ۳۰ زندگی شروع به کاهش می‌کند. این کاهش گاهی به عنوان آندروپوز شناخته می‌شود.

سطح تستوسترون به‌تدریج و با نرخ حدود ۱ درصد در سال طی دهه بعدی کاهش می‌یابد. این برخلاف یائسگی است که معمولاً تغییرات سریع‌تری در باروری ایجاد می‌کند.

کاهش تستوسترون با افزایش سن امری طبیعی است. فردی که ۶۰ سال دارد، به‌احتمال زیاد سطح تستوسترون پایین‌تری نسبت به فردی ۲۰ ساله خواهد داشت.

عوامل دیگر مؤثر بر تستوسترون در طول زمان

علاوه بر سن، برخی عوامل سبک زندگی و شرایط سلامتی موجود نیز ممکن است بر سطح تستوسترون شما تأثیر بگذارد. برای مثال، سبک زندگی پراسترس می‌تواند سطح کورتیزول، هورمون مرتبط با استرس، را افزایش دهد و تستوسترون شما را کاهش دهد.

شرایط سلامتی مانند چاقی و کم‌کاری تیروئید (کاهش عملکرد تیروئید) نیز ممکن است سطح تستوسترون را کاهش دهد.

تأثیر چرخه‌های هورمونی بر سلامت مردان

تستوسترون هورمونی مهم است که به ساخت عضلات سالم، باروری، حفظ انرژی و سایر عملکردها کمک می‌کند. تستوسترون پایین، که حدود ۴۰ درصد از مردان بالای ۴۵ سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند علائم مختلفی ایجاد کند و خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها را افزایش دهد.

برخی از علائم تستوسترون پایین ممکن است شامل موارد زیر باشد:

اختلال نعوظ
کاهش میل جنسی
افزایش چربی بدن
کاهش قدرت عضلانی
مشکل در خواب
خلق پایین یا افسردگی

اگرچه کاهش تستوسترون با افزایش سن طبیعی است، می‌توانید با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود درباره علائم تستوسترون پایین که شما را آزار می‌دهد صحبت کنید. ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی شما ممکن است بتواند برای درمان تستوسترون پایین به شما کمک کند.

اگر سطح تستوسترون شما برای سن‌تان طبیعی باشد، پزشک همچنین می‌تواند علل دیگر علائم شما، مانند افسردگی، کم‌کاری تیروئید یا سایر نگرانی‌های سلامتی را بررسی کند.

نکاتی برای مدیریت سلامت هورمونی

اگر نگران سطح هورمون‌های خود هستید، چند کار وجود دارد که می‌توانید برای مدیریت طبیعی آن‌ها انجام دهید. برخی نکات که ممکن است کمک کند شامل موارد زیر است:

هر روز خواب باکیفیت کافی داشته باشید
سطح استرس خود را مدیریت کنید
رژیم غذایی متعادلی بخورید که از اهداف سلامتی شما پشتیبانی کند
به‌طور منظم ورزش کافی انجام دهید

همچنین می‌توانید با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود درباره درمان جایگزینی تستوسترون برای متعادل کردن سطح هورمون‌هایتان در صورت داشتن تستوسترون پایین صحبت کنید.

مهم است که فقط تحت نظارت پزشک از مکمل تستوسترون استفاده کنید تا دوز مناسب را دریافت کنید—داشتن تستوسترون بیش از حد ممکن است خطر مشکلات سلامتی مانند بزرگ شدن پروستات، لخته شدن خون، بیماری‌های قلبی عروقی و کلسترول بالا را افزایش دهد.

مرور سریع

تستوسترون از یک چرخه روزانه پیروی می‌کند، صبح‌ها به اوج خود می‌رسد و در طول روز کاهش می‌یابد. سطوح آن به‌طور طبیعی با افزایش سن، از حدود ۳۰ سالگی، کاهش می‌یابد. استرس، خواب ضعیف و برخی شرایط سلامتی نیز می‌توانند تستوسترون را کاهش دهند و علائمی مانند کاهش میل جنسی، خستگی، افزایش چربی بدن و کاهش قدرت عضلانی ایجاد کنند.

سؤالات متداول

آیا مردان نوسانات خلقی هورمونی دارند؟

مردان سیس‌جندر معمولاً نوسانات خلقی هورمونی به معنای رایج ندارند، اما ممکن است دوره‌هایی از انرژی بالاتر و پایین‌تر را در طول روز تجربه کنند. این تغییرات با بالاتر بودن تستوسترون در صبح و پایین‌تر بودن آن در سایر زمان‌های روز مرتبط است.

معادل دوره قاعدگی در مردان چیست؟

مردان سیس‌جندر به معنای سنتی قاعدگی ندارند، اما ممکن است تغییرات مشابهی در خلق‌وخو و انرژی مرتبط با تغییرات سطح تستوسترون داشته باشند.

سندرم مرد تحریک‌پذیر چیست؟

برخی افراد به تغییرات خلقی و انرژی مرتبط با نوسانات تستوسترون به عنوان “سندرم مرد تحریک‌پذیر” اشاره می‌کنند، اما دلایل زیادی برای خلق پایین در مردان وجود دارد.

