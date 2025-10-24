تله مدعیان حجاب برای دریافت بودجه!

یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: هر جا که احساس کنیم بیشتر صدایمان بلند میشود و بیشتر امکان قدرتنمایی داریم، ورود میکنیم و در جاهایی که ضرورت دارد و الزام است، سکوت میکنیم. ستاد امر به معروف و نهی از منکر چرا در مورد فساد، شبکههای داوطلبانه تشکیل نمیدهد؟ چرا در ارتباط با شبکههای دروغ این کار را انجام نمیدهد؟ این نکات بسیار مهم هستند و باید پاسخگو باشند. اگر امر به معروف و نهی از منکر است، درباره همه چیز است، چرا فقط در مورد حجاب صحبت میشود؟
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ زهرا نژادبهرام فعال سیاسی اصلاحطلب درباره راهاندازی اتاق عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران گفت: به نظر من، بخشی از این قضیه به رویکردهای یک نهادهای پاییندستی یا اتاق فکرهایی که دارند، برمیگردد. این موضوع تنها از طرف دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران نیست، بلکه در مجلس هم در مورد آن صحبت میشود. حتی تصمیم شورای عالی امنیت ملی نیز زیر سوال رفته و گفته شده که قانون باید اجرا شود. به نظر میرسد که جریانی وجود دارد که میخواهد بگوید من هستم و تنها بودنش را با تأکید بر مسائلی که حساسیت اجتماعی بالایی دارد، ابراز کند.
وی ادامه داد: این منجر به این میشود که اگر از نظر قانون و مجلس نتوانند کاری انجام دهند، میتوانند با طرحهایی در بخش پاییندست به این مسائل ورود کنند. نام این طرحها ممکن است داوطلبانه باشد یا هر نام دیگری که خودشان صلاح میدانند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به صحبتهای مومن نسب درخصوص همکاری با نهادهای مشورتی و اجرایی برای اجرای این طرح، گفت: نکته جالب این است که تأکید میشود که نهادهای مشورتی و اجرایی، مگر این نهاد اجرایی زیرمجموعه دولت نیست و مگر دولت نیز زیرمجموعه شورای امنیت ملی نیست؟ چگونه نهاد اجرایی میتواند وارد این مجموعه تذکر یا هر چیز دیگری که میخواهند اسم آن را بگذارند فعالیت کند در حالی که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است که این قانون متوقف شده و اجرایی نشود؟ بنابراین دستگاههای اجرایی هم باید تابع این موضوع باشند.
دولت باید پاسخ دهد کدام نهاد اجرایی بدون مجوز وارد این پروسه شده است
عدم اطلاعت از دستورات نهاد بالادستی جرم است
نژادبهرام گفت: اینجا باز سوالی که مطرح می شود از دولت است که باید پاسخ دهد کدام نهاد اجرایی بدون مجوز از دولت وارد این پروسه شده است و به چه حقی وارد این پروسه شده است؟ مگر نهاد اجرایی زیرمجموعه دولت و حاکمیت نیست پس چگونه می تواند چنین کاری را انجام دهد؟ این سوالی است که باید از دولت پرسیده شود. سوال دوم این است که آیا شورای امر به معروف و نهی از منکر در این کشور فعالیت میکند یا خیر؟ اگر این نهاد زیرمجموعه حاکمیت است، باید به مصوبه شورای امنیت ملی گردن بگذارد و به آن احترام بگذارد و از آن اطاعت کند.
وی ادامه داد: ایجاد تشکلها و رفتارهای موازی با خواست شورای عالی امنیت ملی، نهایتاً به نفع امنیت ملی نخواهد بود و کار غیرقانونی است. کار غیرقانونی تنها این نیست که ما مرتکب یک امر جرم انگاره شویم، همین که از دستورات نهاد بالادستی اطاعت نکنیم، این موضوع جرم است. سلسله مراتب و چارچوبی در کشور وجود دارد و اگر نهادهای پاییندست نخواهند که به رویکردهای نهادهای بالادستی تمکین کنند، عملاً هیچ نتیجهای حاصل نخواهد شد.
دوستان ستاد امر به معروف سری به خیابان ها و افکار عمومی بزنند
این فعال سیاسی اصلاحطلب در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره تبعات اجتماعی این اقدام گفت: من قبلاً هم اشاره کردم که به نظر میرسد این دوستانی که در این نهادها فعالیت می کنند گویا در ایران زندگی نمی کنند یا ایرانی که ما میبینیم با ایرانی که اینها میبینند متفاوت است بهتر است سری به خیابان ها و افکار عمومی بزنند و از حلقه دوستانشان فارغ شده و ببینند که جامعه چه دغدغهای دارد آنقدر که دغدغه حجاب برای مجلس شورای اسلامی و نهادهایی از این دست تعریف شده آیا دغدغه معیشت هم برای آنها تعریف شده است؟ آیا الان که زیر مکانیسم ماشه هستیم راهکار برون رفتی برای آن تعریف کردهاند؟ یک بام و دو هوا که نمیشود با موضوعات برخورد کرد.
چرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد فساد، شبکههای داوطلبانه تشکیل نمیدهد؟
نژادبهرام گفت: هر جا که احساس کنیم بیشتر صدایمان بلند میشود و بیشتر امکان قدرتنمایی داریم، ورود میکنیم و در جاهایی که ضرورت دارد و الزام است، سکوت میکنیم. ستاد امر به معروف و نهی از منکر چرا در مورد فساد، شبکههای داوطلبانه تشکیل نمیدهد؟ چرا در ارتباط با شبکههای دروغ این کار را انجام نمیدهد؟ این نکات بسیار مهم هستند و باید پاسخگو باشند. اگر امر به معروف و نهی از منکر است، درباره همه چیز است، چرا فقط در مورد حجاب صحبت میشود؟ در جامعهای که زندگی میکنیم تنوع آدمها، رفتارها، پوششها و باورها وجود دارد، باید بپذیریم که ۹۰ میلیون نفر در این کشور زندگی میکنند و هر یک از آنها دارای دیدگاههای خاص خود هستند. طبیعی است که باید عرف اجتماعی رعایت شود اما این عرف اجتماعی قانون جرم انگاره و قانون این چنینی نیست که بخواهیم این اقدامات را انجام دهیم.
وی ادامه داد: من نمیخواهم وارد مسائل مذهبی شوم، زیرا نه تخصص آن را دارم و نه در حد تخصصی میدانم اما تا جایی که یاد گرفتهام، جایی باید امر به معروف شود که گوش شنوایی وجود داشته باشد. وقتی به من اجازه داده نمیشود یا اصلاً از من پرسشی نمیشود، چه حقی دارم که ستادی تشکیل دهم و داوطلبانه اقداماتی انجام دهم و پوشش مناسب برای آن تعریف کنم؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: باید به این نکته که موضوع قابل تأملی است هم اشاره کنم که چند وقت پیش، گروهی از همین دوستان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما با دستور مقام اجرایی، همه آنها پراکنده شدند و سروصدایی هم به وجود آمد. اما واقعاً ضرورتی برای این امر وجود ندارد. شورای عالی امنیت ملی تشخیص داده و باید به این تشخیص احترام گذاشته شود. چگونه است که وقتی شورای عالی امنیت ملی تشخیص میدهد که باید آتشبس برقرار شود، به آن احترام میگذاریم، اما وقتی به موضوع حجاب میرسد، بیاحترامی میشود؟ این از عجایب روزگار است. تمکین از قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
نوع رفتاری که اینها انجام می دهند برای من به عنوان یک زن چادری، ناامنی ایجاد می کند
نژادبهرام تصیرح کرد: نوع رفتاری که اینها انجام میدهند برای من به عنوان یک زن چادری، ناامنی ایجاد میکند، این رفتارها میتواند موجب برهم زدن آرامش و امنیت جامعه شود. در حالی که باید انسجام ملی را حفظ کنیم چراکه در معرض جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم. چطور میتوانیم به این مسائل ورود کنیم در حالی که باید وحدت را حفظ کنیم و از ایجاد حداقل تنش هم در جامعه جلوگیری کنیم. جامعهای که هزینههای زیادی برای این موضوع داده است چرا ما باید وارد چنین مسائلی شویم و امنیت اجتماعی و آرامش خاطر خانواده ها را با این نوع حرکت ها برهم بزنیم.
با این اقدامات میخواهند بودجهشان را حفظ کنند
وی در پاسخ به این سوال که رئیسجمهور در ماههای گذشته به بودجه برخی نهادهایی که کارکرد مناسبی ندارند، اشاره کرده بودند. اما اکنون میبینیم که آنها میگویند که لباس متحدالشکل دارند، آیا بهتر نیست به جای این نوع هزینه ها بودجه برای رفع ناترازی ها و مشکلات صرف شود، گفت: این اقدامات برای این است که میخواهند بودجهشان را حفظ کنند. دولت گفته است میخواهد اصلاح بودجه کند اینها هم می خواهند بگویند که ما یک کاری انجام می دهیم و به پول لباس و دیگر موارد نیاز داریم.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: قانونی که برخلاف نظر شورای عالی امنیت ملی است را میخواهند اجرایی کنند آن هم با بودجه دولت. چطور به دلیل تشخیص های شخصی و گروهی می توانند امنیت جامعه را برهم بریزند؟ رهبری، دولت، شورای امنیت، قوا و نخبگان سیاسی و فرهنگی همه تاکید بر انسجام ملی و جلوگیری از هر نوع تنش از سوی هر طیف و نگرشی دارند. حالا شما با این رفتارها میخواهید منشاء تنش شوید؟ ما هزینههای زیادی برای این نوع تنشها پرداخت کردهایم.