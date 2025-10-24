En
واکنش وزارت خارجه به تصمیم پارلمان اسرائیل

سخنگوی وزارت امور خارجه این مصوبه را گام دیگری در مسیر توسعه‌طلبی استعماری و مجرمانه رژیم صهیونیستی خواند که در ادامه هشت دهه نقض مستمر حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت می‌گیرد و ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل خصوصا حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.
واکنش وزارت خارجه به تصمیم پارلمان اسرائیل

سخنگوی وزارت امور خارجه، مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و به شدت محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این مصوبه را گام دیگری در مسیر توسعه‌طلبی استعماری و مجرمانه رژیم صهیونیستی خواند که در ادامه هشت دهه نقض مستمر حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت می‌گیرد و ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل خصوصا حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کرانه باختری همزمان با نسل‌کشی در غزه، تصریح کرد سیاست اعلامی و اعمالی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله تکرار توهم «اسرائیل بزرگ» در کنار ایجاد شهرک‌های جدید و وضع مصوبات جدید در کنست، موید برنامه این رژیم برای پاکسازی قومی همه‌جانبه در کل فلسطین اشغالی است، و این وضعیت مسئولیت همه دولت‌ها را برای اتخاذ تدابیر موثر جهت جلوگیری از 'امحای استعماری' فلسطین سنگین‌تر می‌کند.

بقائی خواستار اقدام فوری کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای جلوگیری از تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین شد و مسئولیت سازمان ملل متحد را برای توقف تعرضات مداوم رژیم صهیونیستی نسبت به هویت فلسطین و حقوق فلسطینیان خاطرنشان کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی رژیم صهیونیستی کنست اسرائیل فلسطین
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
