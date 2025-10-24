مدیرعامل بانک صادرات ایران در جمع فعالان اقتصادی استان یزد تأکید کرد: بانک صادرات ایران با اجرای طرح‌های نوین در زمینه تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش اختیارات مدیران استانی، در مسیر حمایت از تولید و اشتغال، نقش تسهیل‌گرانه خود را تقویت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در جریان بازدید از برخی شعب بانک در استان‌های قم، منطقه کاشان در استان اصفهان و سفر جامع استانی به یزد، با حضور در اتاق بازرگانی استان یزد، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، در نشستی با فعالان اقتصادی و در حضور معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، ضمن بررسی دغدغه‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان، سیاست‌ها و راهبردهای بانک صادرات ایران را در زمینه حمایت از تولید تشریح کرد.

قدردانی دولت از همراهی بانک صادرات ایران در شرایط بحرانی

معصومه آقاپور در این نشست، با قدردانی از مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان بانک صادرات ایران برای همکاری گسترده با دولت در دوران جنگ ۱۲ روزه و ماه‌های پس از آن، گفت: از شبکه بانکی کشور، به‌ویژه بانک‌هایی که در شرایط بحرانی کنار مردم و دولت ایستادند، تشکر می‌کنم. هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها با دولت موجب شد تصمیمات مؤثری برای حمایت از تولید و استمهال تسهیلات اتخاذ شود و کشور از بحران‌ها با کمترین تنش عبور کند.

وی با اشاره به جوان‌گرایی در ترکیب مدیریتی بانک صادرات ایران افزود: مدیرعامل این بانک از مدیران جوان و پرانگیزه نظام بانکی است و هیئت‌مدیره بانک نیز هماهنگی بالایی با دولت دارد؛ امری که منافع آن به جامعه و مردم بازمی‌گردد.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان یزد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، خواستار حضور پررنگ‌تر بانک صادرات ایران در حمایت از طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان شد.

افزایش سرمایه و اختیارات استانی برای حمایت از تولید

مدیرعامل بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به شرایط نظام بانکی کشور و الزامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه‌ها گفت: بانک صادرات ایران با افزایش سرمایه و رشد منابع به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان، اکنون در جایگاه سوم شبکه بانکی کشور قرار دارد و نسبت به سال‌های گذشته در موقعیت مناسب‌تری برای حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است.

سیفی افزود: برای تقویت حمایت از تولید و تسریع در پرداخت تسهیلات، اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی تفویض شده است. همچنین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق روش‌های نوین زنجیره تأمین در دستور کار قرار دارد که تحقق آن نیازمند همکاری و تعامل متقابل میان بانک و فعالان اقتصادی است.

تسهیلگری در خدمت تولید و اشتغال

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه این بانک بدون اتکا به منابع دولتی، به عنوان یک بانک خصوصی در کنار دولت ایستاده است، گفت: با اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی و فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از ابزارها و محصولات نوین، فرآیند اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی تسهیل شده و تمرکز بر خدمت‌رسانی سریع‌تر به مشتریان افزایش یافته است.

وی در توضیح شرایط عمومی بانکداری در اقتصاد کشور افزود: در وضعیت کنونی، بانکداری به کیمیاگری می‌ماند؛ با این حال، بانک صادرات ایران با تلاش مدیران و کارکنان خود توانسته است نقش مؤثرتری نسبت به گذشته در اقتصاد ملی ایفا کند.

سیفی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد یزد گفت: بخش عمده تولید ناخالص داخلی استان یزد توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و فعالان اقتصادی این استان با پشتکار و تلاش مستمر، سهم بزرگی در رشد و پویایی اقتصاد کشور دارند.

بازدید از شعب و صنایع یزد

در ادامه سفر استانی مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل بانک صادرات ایران به استان یزد، ضمن بازدید از تمامی شعب بانک و دیدار با کارکنان، از تعدادی از شرکت‌ها و صنایع این استان نیز بازدید شد. در این بازدیدها، ظرفیت‌های همکاری متقابل و راه‌های توسعه حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.​