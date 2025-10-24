کنایه نماینده ادوار مجلس به شمخانی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u062f\u0648\u0627\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc \u062a\u0646\u062f \u0648 \u06a9\u0646\u0627\u06cc\u0647\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632\u060c \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f\u0627\u062a \u062c\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0634\u0645\u062e\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0631 \u0644\u0632\u0648\u0645 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0636\u0639\u0641\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0646\u0645\u0648\u062f.