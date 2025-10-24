En
کنایه نماینده ادوار مجلس به شمخانی

کنایه محمد صادقی نماینده ادوار مجلس به شمخانی: آنها که نگران ‎کشتی هستند، خوب است توجه داشته باشند که عامل اصلی ضعف‌های این کشتی سوء عملکرد ملوانان کشتی است.
کنایه نماینده ادوار مجلس به شمخانی

به گزارش تابناک؛ محمد صادقی، نماینده ادوار مجلس، در اظهاراتی تند و کنایه‌آمیز، انتقادات جدی را متوجه عملکرد شمخانی کرد و بر لزوم توجه به ریشه‌های اصلی ضعف‌ها تأکید نمود.

