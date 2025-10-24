واکنش انجمن اتیسم به خبر تابناک

با انتشار خبر اولیه تابناک درباره انجمن اوتیسم ایران و خبرهای رخداده در آن، این انجمن نسبت به خبر واکنش نشان داد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک انجمن اوتیسم ایران در حالی خبر انتشار یافته را نشر اکاذیب عنوان میکند که تابناک صرفا یک خبر اولیه و مبتنی بر مدارک و شواهد و نیز اظهارات خانوادههای عضو این انجمن منتشر کرده و بر اساس همین مدارک و مستندات، گزارشهای تکمیلی نیز به صورت جزئیتر انتشار خواهد یافت.
از نکات جالب در جوابیه انجمن اتیسم این است که مواردی همچون اصلاح قانون معافیت خدمت وظیفهی عمومی برای افراد طیف اتیسم راه نتیجه عملکرد خود میداند در حالی که همگان میدانند مرجع تصمیمگیر در امور نظام وظیفه کجاست و چه شرایطی دارد.
این انجمن همچنین در مطلب خود ضمن اتخاذ مواضع متناقض، هم از ضرورت تعامل رسانهای صحبت کرده و هم از پیگیری قضایی و حقوقی خبر منتشره سخن گفته است. ضمن اینکه تهدید کرده است که ادامه و تکرار روند، پیگیری حقوقی را در پی خواهد داشت.
یادآوری این نکته اهمیت دارد که برای تابناک، " تعامل" در پیگیری حقوق افراد درگیر با این بیماری و دیگر بیماریها، همان کشف حقیقت و جلوگیری از انواع سوء استفادهها در نهادهای مرتبط است. ضمن اینکه از پیگیری حقوقی هر یک از طرفها در این انجمن استقبال میکند.
بخشی از پاسخ انجمن اوتیسم ایران به خبر تابناک، توضیحات و توصیفاتی از این انجمن است که هیچ ارتباطی هم به خبر منتشره ندارد لذا سایر قسمتهای جوابیه خبر که واکنش به موارد منتشر شده در تابناک است انتشار مییابد که به شرح زیر است:
"انجمن اتیسم ایران به عنوان سازمان مردمنهاد ملی حوزهی اتیسم دارای مجوز رسمی از وزارت کشور و وزارت بهداشت ، ضمن احترام به آزادی رسانه و حق اطلاعرسانی، انتشار خبر فوقالذکر را مغایر با اصول حرفهای، اخلاقی و حقوقی رسانهای دانسته و با استناد به قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی، موارد زیر را بهمنظور تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق خانوادههای دارای فرزند اتیسم اعلام مینماید:
شفافیت مالی و حسابرسی رسمی
انجمن اتیسم ایران یکی از معدود سازمانهای مردمنهاد در کشور است که تمامی فعالیتهای مالی و عملکردی خود را بهصورت سالانه و رسمی توسط معتبرترین مؤسسات حسابرسی کشور مورد بررسی قرار میدهد.
گزارشهای حسابرسی مستقل، بهصورت عمومی در وبسایت انجمن منتشر شده و در اختیار نهادهای نظارتی وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی و دیگر مراجع نظارتی کشور قرار میگیرد. در هیچیک از این گزارشها تاکنون کوچکترین انحراف مالی یا سوءاستفاده از منابع خیرین مشاهده نشده است.
حسابرسی مجزا برای طرحها
طرح «توانبخشی و مداخله زودهنگام برای کودکان زیر ۷ سال» که سالانه خدمات گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی و ... را بر اساس بستهی خدمتی مصوب معاونت درمان وزارت بهداشت، برای بیش از ۵۰۰ کودک دارای اتیسم و خانوادههایشان ارائه میدهد و از محل کمکهای مردمی و خیّرین شریف کشور تأمین میشود.این پروژه هر ساله بهصورت مستقل مورد حسابرسی قرار میگیرد....
پاسخ به اتهامات:
هرچند تمام موارد مطروحه در خبر مصداق نشر اکاذیب، تخلف از مقررات، کذب و بیاساس میباشد اما بهمنظور صیانت از اعتماد عمومی، حفظ شأن خانوادههای دارای فرزند اتیسم، و شفافسازی عملکرد انجمن خیریه اتیسم ایران، توضیحات مستند هر مورد در ادامه ارائه میشود:
الف- سفرهای خارجی با پول بیماران
انجمن به واسطهی مقام مشورتی سازمان ملل متحدد سالانه برای ارائهی گزارشها، مشارکت فعال در احقاق حقوق افراد و خانوادههای اتیسم، استفاده از تجربیات دیگر سازمانهای مردمنهاد حوزهی سلامت، ماموریتهایی به مقر سازمان ملل متحد در ژنو انجام میدهد. اغلب هزینههای این ماموریتها با حمایت حامیان اختصاصی یا با هزینههای شخصی مامورین انجام شده و برای بیشترین بهرهوری در استفاده از منابع، همواره با بازدید از موسسات تخصصی اتیسم و ملاقات با مدیران و متخصصین برای انتقال دانش و تجربه همراه بوده است.
ب- خرید خودروهای لوکس از محل کمکهای مردمی
انجمن اتیسم ایران خودروی لوکسی در اختیار ندارد و خودروها یا با حمایت حامیان به مالکیت انجمن درآمده و یا بهصورت امانی در اختیار انجمن قرار دارند و صرفاً برای ارائهی خدمات مرتبط با مأموریت آن مورد استفاده قرار میگیرند.
ج- سوء استفاده های مالی با پرداخت حقوق بالا
تمامی پرداختها در انجمن اتیسم ایران بر اساس نظام مصوب حقوق و مزایا بر اساس قانون وزارت کار و تصویب هیئت مدیره انجمن و متناسب با سابقه، تخصص و حجم مسئولیت افراد انجام میشود.هیچ عددی خارج از عرف و هیچ پرداختی بدون پشتوانه مستند صورت نمیگیرد و ملاک انتخاب در انجمن تخصص و نیاز سازمانی است.
د- کتککاری با بیماران اتیسمی
پیش از هر توضیحی لازم است یادآور شویم که استفاده از واژهی «بیمار» برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم از پایه نادرست است. اتیسم بیماری نیست که درمان دارویی یا گذرا داشته باشد؛ بلکه یک اختلال عصبرشدی است که بر نحوهی درک، ارتباط و تعامل فرد با محیط اثر میگذارد.استفاده از تعابیری مانند «بیماران اتیسمی» نهتنها غیرعلمی است، بلکه خلاف کرامت انسانی و ادبیات حقوق بشری است که بر احترام و هویت مستقل افراد دارای اتیسم تأکید دارد.
در برنامههای توانبخشی و آموزشی افراد دارای اتیسم، بهویژه در گروههای سنی پایینتر، در تمام مراکز درمانی و توانبخشی از روش علمی متفاوتی استفاده میشود که در حقیقت بخشی از پروتکلهای درمان حسی-حرکتی هستند و زیر نظر متخصصین انجام میشوند. تمام خدمات توانبخشی و آموزشی تحت نظارت نهادهای نظارتی صورت میگیرد و در صورت بروز هرگونه مشاهدهی رفتار غیر علمی توسط انجمن بررسی شده و ضمن بررسی تصاویر دوربینهای نظارتی، اقدامات لازم صورت میپذیرد.
پیامدهای اجتماعی و اخلاقی انتشار اخبار غیرمستند
انتشار اینگونه مطالب بیپایه و فاقد پشتوانه، در شرایطی که انجمنهای مردمنهاد کشور با مشکلات اقتصادی و کاهش شدید منابع حمایتی مواجه هستند، آسیب مستقیم و جبرانناپذیری به خانوادههای دارای فرزند اتیسم وارد میکند.
ایجاد بیاعتمادی میان خیرین و نهادهای مردمی به معنای توقف خدمات معیشتی، درمانی و حمایتی است که هزاران خانواده به آن وابستهاند.پرسش بنیادین این است:
آیا تضعیف نهادی که یکی از مهمترین منابع تأمین کمکها و حمایت از این خانوادههاست، به نفع کودکان اتیسم کشور است یا در خدمت اهداف شخصی و تسویهحسابهای فردی؟
موضع حقوقی انجمن اتیسم ایران
انجمن اتیسم ایران در برابر اتهامات غیرمستند، بر اساس قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸)، و آییننامه نحوه انتشار پاسخ در رسانهها از حق قانونی خود برای پیگیری قضایی در مراجع ذیصلاح استفاده خواهد کرد و با توجه به اینکه انتشار اتهامات بدون هیچ سند و مدرک مستند، مصداق روشن نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد کیفری است، در صورت تداوم این روند تخریب، طرح شکایت کیفری و حقوقی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دعوت به همدلی و صداقت رسانهای
انجمن اتیسم ایران، از تمامی رسانههای کشور انتظار دارد در انتشار اخبار مرتبط با موضوعات اجتماعی و انسانی، اصل تحقیق، راستیآزمایی، و حفظ کرامت ذینفعان را رعایت کنند. همچنین انجمن بارها از منتقدان دعوت کرده است تا در جلسات کارشناسی و گفتوگوی مستقیم حضور یابند. اما متأسفانه برخی با نیات نامعلوم به جای همفکری برای بهبود خدمات عمومی، مسیر تخریب و بیاعتمادی را برگزیدهاند.
ما از نقد سازنده و مستند همواره استقبال کرده و میکنیم، اما اجازه نخواهیم داد نیات ناپاک، دستاورد سالها خدمت بیادعا را به مخاطره اندازند.
انجمن اتیسم ایران"