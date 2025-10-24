En
لفاظی‌های جدید نماینده آمریکا علیه ایران

«مایک والتز» نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل روز پنج‌شنبه در نشست شورای امنیت در رابطه با خاورمیانه از ایران خواست تا از جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای دست بردارد.
لفاظی‌های جدید نماینده آمریکا علیه ایران

والتز مدعی شد که جامعه جهانی باید ایران را ترغیب کند تا از «توهم انقلابی» خود دست بردارد و «جاه‌طلبی‌های خود نسبت به همسایگانش» را کنار بگذارد.

به گزارش تابناک به نقل  از ایسنا، وی در ادامه از تهران خواست تا وارد گفت‌وگوی مستقیم و صادقانه با آمریکا شود تا این امر به نفع مردم ایران و امنیت منطقه تمام شود.

نماینده آمریکا همچنین بار دیگر از بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کرد.

والتز با حمایت از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای خاورمیانه اظهار داشت: «با طرح رئیس‌جمهور ترامپ، ما بیش از هر زمان دیگری به خاورمیانه‌ای نزدیک شده‌ایم که نسل‌های متعدد در رویای آن بوده‌اند — منطقه‌ای سرشار از صلح، شکوفایی، هماهنگی، فرصت، نوآوری و پیشرفت.

والتز در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که صلح در غزه تنها زمانی دوام خواهد داشت که حماس خلع سلاح شود و به مفاد توافق آتش‌بس پایبند بماند.

وی عنوان کرد: «کار هنوز تمام نشده است. حماس باید فورا اجساد ۱۳ گروگان باقی‌مانده — از جمله دو شهروند آمریکایی را مطابق توافق بازگرداند. خانواده‌هایشان سزاوار احترام و آرامش هستند.»

 

