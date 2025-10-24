یکی از مقامات دفاعی آمریکا به وال استریت ژورنال گفت که این هواپیماها در هیچیک از پایگاههای منطقهای مستقر نیستند، زیرا «توانایی رسیدن به هر نقطهای از کارائیب از خاک ایالات متحده را دارند.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقام دیگری نیز افزود که «ماموریتهای بیشتری با حضور بمبافکنها بهزودی انجام خواهد شد.»
تنشها در منطقه در حالی رو به افزایش است که واشنگتن جنگ خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر را ادامه میدهد. «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، پیشتر گفته بود کشورش ممکن است پس از انجام حملات دریایی، اهداف زمینی در آمریکای جنوبی را نیز مورد هدف قرار دهد.
«ولادیمیر پادریو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا روز پنجشنبه هشدار داد هرگونه عملیات مخفی سازمان سیا علیه کشورش با شکست روبهرو خواهد شد.
وی گفت: «ما میدانیم که سیا در ونزوئلا حضور دارد. ممکن است هر تعداد واحد وابسته به سیا را در عملیاتهای مخفیانه مستقر کنند اما هر تلاشی از سوی آنها شکست خواهد خورد.»