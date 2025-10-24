En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عبور بمب‌افکن‌های مرگبار B-1 از خط قرمز ونزوئلا!

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی و داده‌های پروازی گزارش داد که در بحبوبه تنش‌ها میان دولت و آمریکا و ونزوئلا، دو فروند بمب‌افکن دوربرد B-1 ایالات متحده روز پنج‌شنبه در نزدیکی حریم هوایی ونزوئلا به پرواز درآمدند.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۵۰
| |
1295 بازدید
عبور بمب‌افکن‌های مرگبار B-1 از خط قرمز ونزوئلا!

یکی از مقامات دفاعی آمریکا به وال استریت ژورنال گفت که این هواپیماها در هیچ‌یک از پایگاه‌های منطقه‌ای مستقر نیستند، زیرا «توانایی رسیدن به هر نقطه‌ای از کارائیب از خاک ایالات متحده را دارند.» 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقام دیگری نیز افزود که «ماموریت‌های بیشتری با حضور بمب‌افکن‌ها به‌زودی انجام خواهد شد.»

تنش‌ها در منطقه در حالی رو به افزایش است که واشنگتن جنگ خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر را ادامه می‌دهد. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر گفته بود کشورش ممکن است پس از انجام حملات دریایی، اهداف زمینی در آمریکای جنوبی را نیز مورد هدف قرار دهد.

 «ولادیمیر پادریو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا روز پنج‌شنبه هشدار داد هرگونه عملیات مخفی سازمان سیا علیه کشورش با شکست روبه‌رو خواهد شد. 

وی گفت: «ما می‌دانیم که سیا در ونزوئلا حضور دارد. ممکن است هر تعداد واحد وابسته به سیا را در عملیات‌های مخفیانه مستقر کنند اما هر تلاشی از سوی آن‌ها شکست خواهد خورد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ونزوئلا بمب افکن بمب افکن ب 1 بمب افکن بی 2 هواپیما
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرنوشت نامعلوم بمب‌افکن B-۲
مخالفت کنگره آمریکا با بازنشستگی بمب افکن ب -۱
مانور آمریکا با بمب‌افکن بی-۵۲ در شرق آفریقا
آمریکا یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ ونزوئلا را مصادره کرد
اعزام بمب افکن بی۵۲ و ناو هواپیمابر آمریکا به خاورمیانه
پرواز ۲ فروند بمب‌افکن راهبردی آمریکا بر فراز خلیج‌فارس
واکنش سازمان هواپیمایی به توقیف هواپیمای ونزوئلایی
تصویری که از خط تولید بمب‌‌افکن B-۲ وایرال شد
عکس: بمب افکن ۱۰۰ تنی نیروی هوایی آمریکا از نمایی متفاوت
اعتراض ونزوئلا به زمین گیر شدن هواپیمایش در آرژانتین
افزایش‌پرواز‌های‌بمب‌افکن‌های‌آمریکایی‌در‌مرز‌های‌روسیه
سلاح روسی که کابوس ناوهای آمریکایی است + عکس
بمب‌افکن‌های B52 آمریکا در استرالیا مستقر می‌شود
استفاده آمریکا از این بمب‌های سنگرشکن در حمله به ایران
آمریکا بمب افکن های مافوق صوت به قطر اعزام کرد
۱۵ فروند هواپیمای ونزوئلا درفهرست تحریم‌های آمریکا
استقرار بمب افکن‌های «بی-۵۲» آمریکا در انگلیس
تحویل بوئینگ به پایین‌ترین میزان دهه اخیر رسید
آمریکا 3 دیپلمات ونزوئلا را اخراج کرد
راز پرواز هواپیمای ردیاب هسته ای آمریکایی بر فراز عراق
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bZC
tabnak.ir/005bZC