جنجال جدید پرسپولیس با یک غیبت مشکوک

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز برابر تیم ذوب آهن صف آرایی می کند که تیوی بیفوما از لیست نفرات سرخپوشان خط خورد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ با وجود اینکه گفته می‌شود بازی با ذوب آهن آخرین حضور هاشمیان روی نیمکت سرخپوشان است، اما او همچنان به مسائل انضباطی پایبند است، به همین خاطر بیفوما را در لیست نفرات تیمش در بازی امروز قرار نداده است.

شنیده می‌شود بیفوما وقتی متوجه شده در ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل ذوب آهن قرار نداده خودش را به مصدومیت زده است، به همین خاطر هاشمیان او را از لیست نفرات خارج کرد.

گویا مسائل حاشیه ای بیفوما تمام شدنی نیست و باید دید که او به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده می شود یا نه!