جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند

مهرماه ۱۴۰۴ برای بازارهای مالی ایران، ماهی پررفت‌و‌برگشت و مملو از رکوردهای جدید بود؛ از بازگشت بورس به کانال ۳ میلیون واحدی تا جهش تاریخی طلا و سکه و نوسان‌های پرشتاب دلار. روندی که نشان داد سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده بازارها حساس شده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بازار سهام پس از چند ماه رکود نسبی، در مهرماه جانی دوباره گرفت. شاخص کل بورس تهران طی چهار هفته کاری این ماه حدود ۵۴۰ هزار واحد رشد کرد و در پایان به سطح ۳ میلیون و ۷۹ هزار واحد رسید. هرچند این رقم هنوز با قله تاریخی اردیبهشت فاصله دارد، اما رشد پیوسته شاخص‌ها در مهر، امید سهامداران به ادامه روند صعودی در آبان را افزایش داده است. فعالان بازار، این بازگشت را ناشی از تقویت انتظارات تورمی، رشد نرخ دلار نیمایی و ورود نقدینگی تازه به نمادهای بزرگ می‌دانند.

دلار میان رکورد و اصلاح

بازار ارز نیز در نخستین ماه پاییز پرنوسان ظاهر شد. دلار آزاد مهر را با نرخ حدود ۱۰۴ هزار تومان آغاز کرد و در روز دهم ماه تا نزدیکی ۱۱۸ هزار تومان پیش رفت؛ سطحی که به‌عنوان یکی از رکوردهای تاریخی این ارز ثبت شد.

با این حال در نیمه دوم مهر، بازار وارد فاز اصلاح شد و دلار در پایان ماه روی ۱۰۸ هزار تومان ایستاد. به این ترتیب، هرچند نرخ دلار نسبت به تابستان افزایش یافته، اما از اوج خود عقب‌نشینی کرده است.

مقایسه سالانه نیز از جهشی چشم‌گیر حکایت دارد. مهر سال گذشته، دلار در محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان معامله می‌شد و مهرماه امسال تا مرز ۱۱۸ هزار تومان نیز قد کشید و این یعنی طی یک سال، بهای اسکناس آمریکایی حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.

در مقابل، نرخ رسمی دلار در مرکز مبادله ارز و طلا تغییر محسوسی نداشت و تنها حدود ۵۰۰ تومان رشد کرد تا در پایان مهر به ۷۲ هزار تومان برسد. همچنین نرخ حواله دلار در بازار توافقی از کانال ۶۹ هزار تومان شهریور به حدود ۷۰ هزار تومان در مهر صعود کرد.

این شکاف حدود ۴۰ هزار تومانی میان نرخ آزاد و رسمی، همچنان زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده در تخصیص ارز با نرخ‌های چندگانه است؛ مسئله‌ای که بارها از سوی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده شده است.

رکوردشکنی طلا و سکه در سایه اونس جهانی

بازار طلا و سکه نیز در مهرماه یکی از پرشتاب‌ترین رشدهای خود را تجربه کرد. قیمت سکه امامی در پایان ماه به ۱۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ یعنی بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش نسبت به پایان شهریور. این سکه حتی در مقطعی تا ۱۱۸ میلیون تومان نیز معامله شد و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. از سوی دیگر، بهای سکه امامی در مقایسه با بالاترین نرخ مهرماه سال قبل، بیش از صد درصد افزایش داشته است.

در بازار طلا، هم‌زمان با جهش تاریخی بهای جهانی اونس طلا تا مرز ۴ هزار دلار و رشد نرخ ارز داخلی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به کانال ۱۱ میلیون تومان وارد شد. در نهایت، هر گرم طلا در پایان مهر حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به پایان تابستان ۱.۵ میلیون تومان افزایش دارد. هر گرم طلا نیز همانند سکه در مقایسه با مهر سال، جهش بیش از صد درصدی داشته است.