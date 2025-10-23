اذعان ترامپ به همدستی آمریکا در عملیات پیجری

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ترامپ روز پنجشنبه با اشاره به انفجار پیجرهای متعلق به اعضای حزبالله لبنان گفت که این حمله «با نظارت» او انجام شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره حزب الله لبنان بیان کرد: «میدانید، همه آن حملات با نظارت، در واقع، مستقیماً با من انجام شد. با اسرائیل که حملات را انجام می داد، با پیجرها و همه این چیزها... و آنها همه چیز را به من اطلاع میدادن. و گاهی اوقات من میگفتم نه، و آنها به آن احترام میگذاشتند.»
در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، در جریان عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی، تجهیزات ارتباطی حزبالله از جمله پیجرها و بیسیمها در مناطق مختلف لبنان منفجر شد که در پی آن دستکم ۴۲ نفر به شهادت رسیدند و بیش از سه هزار نفر مجروح شدند.
این عملیات توسط کشورهای مختلف محکوم شده و مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز آن را «نقض قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
لازم به ذکر است که این عملیات پیش از آغاز رسمی دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ برگزار شد. با این حال، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو در سفر خود به آمریکا یک پیجر طلایی به ترامپ هدیه داده بود.