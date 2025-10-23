En
دلیل حمله اسرائیل به لبنان از زبان حاجی بابایی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فلسطین مسئله اول جهان اسلام است، گفت: صهیونیست‌ها بابت جنایاتی که در غزه طی دو سال گذشته انجام داده اند، باید محاکمه شوند.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۱۷
| |
361 بازدید
دلیل حمله اسرائیل به لبنان از زبان حاجی بابایی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو با موسی حدید نایب رییس مجلس فلسطین دیدار و گفت و گو کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فلسطین مسئله اول جهان اسلام است، گفت: صهیونیست‌ها بابت جنایاتی که در غزه در دو سال گذشته انجام داده اند، باید محاکمه شوند.

حاجی بابایی با بیان اینکه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل کشور فلسطین بر اساس رای ساکنان اصلی این سرزمین به پایتختی قدس است، افزود: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی پایبند نیستند در واقع آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها یکی هستند چرا که رژیم صهیونیستی بدون اجازه آمریکا کاری انجام نمی‌دهد.

موجودیت آمریکا و صهیونیست‌ها مشترک است

بر اساس این گزارش موسی حدید نایب رئیس مجلس فلسطین در این دیدار گفت: آمریکا و صهیونیست‌ها یک موجودیت مشترک دارند.

وی افزود: هدف اصلی ترامپ این است که نشان دهد سازمان‌های بین المللی نمی‌توانند توافق و صلح ایجاد کنند و او می تواند. در حالی کنست به رژیم صهیونیستی رای داد که کرانه باختری به اسرائیل الحاق شود، ترامپ ادعا می کند می خواهد آتش بس ادامه پیدا کند. از سوی دیگر نتانیاهو می خواهد در کرانه باختری جنگ را ادامه دهد تا همچنان نخست وزیر بماند.

نایب رئیس مجلس فلسطین گفت: ما می دانیم صهیونیست‌ها آمال و جاه طلبی‌های خود را دارند تا مرزهای فراتر از فلسطین را کنترل کنند. بر همین اساس حملاتی به جنوب لبنان و سوریه انجام می دهد. در حقیقت، آنها با حمله به قطر پیامی به منطقه ارسال کردند و فراموش نکنیم صهیونیست ها طی یک دهه اخیر به اکثر پایتخت های عربی حمله کرده‌اند.

گزارش خطا
