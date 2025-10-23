۰۱/آبان/۱۴۰۴
Thursday 23 October 2025
۲۱:۴۲
پ
اینفوتابناک | اقدامات فوری پس از کلیلک روی لینک مخرب
یک کلیک روی لینک مخرب میتواند دستگاه شما را آلوده کند. در اینفوگرافیک زیر تابناک اقدامات فوری پس از کلیلک روی لینکهای مخرب را بر شمرده است.
