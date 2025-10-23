En
برخورد مرزبانی با سربازان متخلف در پایانه مرزی میلک

مرزبانی سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای از برخورد قاطع با کارکنان وظیفه متخلف به‌دلیل رفتار نامناسب در یکی از گذرگاه‌های مرزی این استان خبر داد.
برخورد مرزبانی با سربازان متخلف در پایانه مرزی میلک

به گزارش تابناک مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، شامگاه پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای از پیگیری ضرب و شتم شهروند سالمند توسط یکی از کارکنان وظیفه فرماندهی هنگ مرزی زابل که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده است، خبر داد.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: این واقعه ساعت ۱۵ اول آبان جاری در پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند رخ داد و در کوتاهترین زمان به دستور ویژه سردار شجاعی فرمانده مرزبانی استان این موضوع به مبادی نظارتی ابلاغ و پرونده اولیه در این زمینه تشکیل و وارد عمل شده است.

بر اساس این اطلاعیه، با انجام تحقیقات، سربازان خاطی شناسایی و ضمن برخورد انضباطی و بازداشت نامبردگان، متهمان برای اقدامات بعدی به مرجع قضایی معرفی شدند.

مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان با ابراز احترام و عذرخواهی از مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان درخواست کرد تا هرگونه اقدام غیر قانونی به این فرماندهی اطلاع رسانی شود.

گفتنی است، عصر امروز فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن رفتار نامناسبی با دو بانوی حاضر در یکی از گذرگاه‌های مرزی سیستان و بلوچستان صورت می گیرد.

میلک از گذرگاه‌های مرزی بین ایران و افغانستان در محدوده شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان است.

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
