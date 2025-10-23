وضعیت هنرکارت با انحلال بانک آینده چه خواهد بود؟

به گزارش تابناک، روابط عمومی صندوق اعتباری هنر روز پنجشنبه به دنبال اعلام رسمی انحلال بانک آینده از سوی بانک مرکزی، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد:
با توجه به سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اظهارات رئیس این بانک درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی، موارد زیر به استحضار دارندگان حسابهای هنرکارت میرسد:
۱) بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تمامی خدمات حسابها و سپردههای بانک آینده، از جمله حسابهای هنرکارت، با همان شرایط و قراردادهای فعلی به بانک ملی منتقل خواهد شد و حقوق سپردهگذاران و دارندگان حسابها، توسط بانک مرکزی تضمین و مورد صیانت قرار میگیرد.
۲) صدور هنرکارت از سال ۱۳۹۸ با همکاری بانک آینده آغاز شد و برای بیش از یکصد هزار نفر از اعضای صندوق هنر، حساب هنرکارت افتتاح شده است.
طی یک سال گذشته، با هدف ارتقای کیفیت خدمات بانکی برای هنرمندان و با توجه به مباحثی که در خصوص بانک آینده مطرح بود، بررسی بانک جایگزین آغاز شد. صندوق اعتباری هنر با بانکهای معتبر کشور، وارد مذاکره شد تا پس از ارزیابی امکانات، زیرساختها و توان اجرایی و مالی، بانک جدید صادرکننده هنرکارتهای جدید را انتخاب کند که پیشرفتهای قابل توجهی در این مسیر حاصل شده و طی چند هفته آینده، قرارداد همکاری با بانک جدید عامل امضا و به استحضار اعضا خواهد رسید. پس از معرفی بانک عامل، هنرکارتهای جدید صادر و برای هنرمندان و متقاضیان ارسال خواهد شد.
۳) صندوق اعتباری هنر همواره تلاش میکند در کنار استمرار و توسعه فعالیتهای حمایتی، با طراحی و اجرای طرحهای نوین، خدمات خود را نیز از طریق هنرکارت (مَکارت) گسترش دهد و ضمن تقویت بُعد حمایتی، ظرفیتهای جدیدی در بخش خدمات نیز برای جامعه فرهنگ و هنر ایجاد کند.
انتخاب بانک عامل به گونهای انجام خواهد شد که اعضای صندوق اعتباری هنر بتوانند بدون هیچ دغدغهای و به صورت غیر حضوری از بالاترین کیفیت خدمات بر بستر هنرکارت بهرهمند شوند.
امید آنکه، بتوانیم گامهای مؤثری در پاسخگویی به انتظارات فرهیختگان فرهنگ و هنر ایران عزیزمان برداریم و زمینهساز شکوفایی پایدار فرهنگ و هنر کشور باشیم.
بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را پس در دو دهه ناترازی از اول آبان ۱۴۰۴ لغو و اعلام کرد که با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران سه قوه، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد که البته این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد و از روز شنبه (سوم آبانماه)، سپردههای بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل میشود.