به گزارش تابناک به نقل از مهر مهر به نقل از رویترز، دولت این کشور اعلام کرده دلیل این مسدودسازی نگرانی درباره آن است که پلتفرم امکان ارتباط مستقیم بین کاربران را به گونهای فراهم میکند که کودکان و نوجوانان را در معرض سواستفاده یا اخاذی سایبری قرار میدهد و همچنین محتوای آن با ارزشها و سنتهای اجتماعی ناسازگار است ایجاد شده است.
شرکت روبلاکس اعلام کرد اولویت شرکت ایمنی است وخواستار همکاری با دولت برای احیای دسترسی کاربران به پلتفرم شد. یک سخنگوی این پلتفرم گفت: ما قویا ادعاهای مقامات عراقی که معتقدیم براساس درک قدیمی از پلتفرم ماست، رد میکنیم.
در اوایل سال جاری میلادی روبلاکس به طور موقت برخی ویژگیهای خاص مانند چت در بازی را برای کاربران کشورهای عرب زبان از جمله عراق فعال کرد.
وزارت ارتباطات عراق نیز اعلام کرد این ممنوعیت براساس تحقیق وسیع و رصد میدانی است که نشان داد این پلتفرم شامل چند ریسک امنیتی، اجتماعی و اخلاقی است. این اقدام عراق را در زمره چند کشور خاورمیانهای دیگر قرار میدهد که به دلیل ایمنی کودکان و نگرانیهای اخلاقی قوانین بازیهای آنلاین و پلتفرمهای تعاملی را سختتر میکنند. ترکیه درآگوست سال ۲۰۲۴ میلادی دسترسی به روبلاکس را به دلیل خطرات سواستفاده از کودکان مسدود کرد.