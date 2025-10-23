En
خبر تابناک تایید شد | جزئیات «انحلال بانک آینده» از زبان رئیس کل بانک مرکزی

با حمایت سران سه قوه، بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین تکلیف شد و از سوم آبان ۱۴۰۴، تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود.
خبر تابناک تایید شد | جزئیات «انحلال بانک آینده» از زبان رئیس کل بانک مرکزی

بامداد آخرین روز مهرماه، تابناک در خبری اختصاصی از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران خبر داده بود؛ خبری که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داشت و برخی در همان ساعات نخست، صحت آن را زیر سؤال بردند. اما حالا، فرزین رئیس کل بانک مرکزی، دقایقی پیش این خبر را به طور رسمی تأیید کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فرزین امروز اعلام کرد: «با حمایت سران محترم سه قوه، بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین تکلیف شد و از سوم آبان ۱۴۰۴، تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود.»

این در حالی است که روز گذشته تابناک در گزارشی اختصاصی نوشته بود: «منابع آگاه از تصویب نهایی تصمیم انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی خبر می‌دهند. بر اساس این تصمیم، انتقال تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های این بانک در حال انجام است و تمامی حقوق و تعهدات مشتریان بانک آینده به‌طور کامل توسط بانک ملی ایران تضمین می‌شود. همچنین از روز شنبه سوم آبان‌ماه، مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار خواهد شد. به این ترتیب، تابلوی بانک آینده از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام بانک ملی ایران جایگزین آن می‌شود. در بخش دارایی‌ها و اموال بانک آینده نیز مقرر شده تصمیم‌گیری طبق قانون «گزیر بانکی» و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام شود تا ساماندهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد.»

ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر»

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز رسمی فرآیند گزیر گفت: «بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور مهم‌ترین هدف برنامه اصلاح نظام بانکی است. یکی از بانک‌هایی که طی دو دهه اخیر به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی شناخته می‌شود، بانک آینده است. با وجود تلاش‌های فراوان، این بانک در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار نگرفت. به همین دلیل، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر یا فیصله می‌شود.»

اطمینان به سپرده‌گذاران آینده

فرزین با تأکید بر حفظ منافع سپرده‌گذاران تصریح کرد: «از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران محسوب می‌شوند و روال ارائه خدمات بانکی بدون هیچ‌گونه اختلال ادامه دارد. مردم می‌توانند بدون نگرانی از کارت‌ها و حساب‌های خود استفاده کنند. شعب بانک آینده نیز از همان روز با عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و تمامی خدمات بانکی را ارائه می‌دهند.»

وضعیت سهام‌داران و دارایی‌های بانک آینده

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی درباره وضعیت سهام‌داران گفت: «تمام سهام‌داران خرد بانک آینده از هفته آینده در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار کنند. برای سایر سهام‌داران نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده و جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.»

ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود؟

او همچنین افزود: «تمام دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌آید. طبق تجربه موفق در موسسه نور، هیچ‌گونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و این فرآیند به تقویت بانک ملی ایران منجر می‌شود.»

وضعیت کارکنان بانک آینده؟

فرزین در پایان ضمن قدردانی از کارکنان بانک آینده گفت: «از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام کارکنان بانک آینده، کارکنان بانک ملی ایران خواهند بود. برای اجرای این فرآیند با بهترین کیفیت ممکن، اختیارات لازم به بانک مرکزی و بانک ملی ایران تفویض شده است.»

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
0
پاسخ
" بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین تکلیف شد " پس تکلیف عوامل و کسانی که باعث این ناترازی و عملکرد ناسالم می شوند چه می شود حتما خسارات وارده بازهم از جیب مردم مستقیم و غیر مستقیم جبران می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
0
پاسخ
یعنی الان ایران مال به بانک ملی واگذار میشه؟
