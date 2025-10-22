En
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد

با تصمیم بانک مرکزی برای تعیین‌ تکلیف وضعیت بانک آینده، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و از شنبه سوم آبان‌، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد

پس از سال‌ها ابهام و انتظار برای تعیین‌تکلیف وضعیت بانک آینده، سرانجام با دستور رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی مبنی بر تسریع در ساماندهی این بانک، روند انحلال و ادغام آن وارد مرحله نهایی شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، منابع آگاه از تصویب نهایی تصمیم انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی خبر می‌دهند. بر اساس این تصمیم، انتقال تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های این بانک در حال انجام است و تمامی حقوق و تعهدات مشتریان آینده به‌طور کامل توسط بانک ملی ایران تضمین خواهد شد.

تغییر سردر شعب بانک آینده به نام بانک ملی ایران

بر پایه اطلاعات رسیده به تابناک، از روز شنبه سوم آبان‌ماه، مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار می‌شود. به این ترتیب، هفته آینده، تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.

بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی سپرده‌های مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون هیچ وقفه‌ای تحت مدیریت بانک ملی قرار می‌گیرد. همچنین سیستم بانک ملی در کنار سامانه‌های پیشین بانک آینده در شعب قدیم (جدید با عنوان بانک ملی) فعال خواهد بود تا خدمات بانکی مشتریان هر دو بانک بدون اختلال ادامه یابد.

پایان افتتاح حساب و تسهیلات دهی به نام آینده!

بر اساس این گزارش، از تاریخ سوم آبان ماه، افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات تحت نام بانک آینده متوقف می‌شود و تمامی فرآیندهای جدید بانکی تنها با نام و اعتبار بانک ملی انجام خواهد شد.

در بخش دارایی‌ها و اموال بانک آینده نیز مقرر شده تصمیم‌گیری طبق قانون گزیر بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام شود تا ساماندهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد.

به این ترتیب، پرونده یکی از پرچالش‌ترین بانک‌های خصوصی کشور پس از سال‌ها کش‌وقوس، با ورود مستقیم قوه قضاییه و تصمیم نهایی بانک مرکزی بسته می‌شود و سپرده‌گذاران می‌توانند با اطمینان از پشتیبانی بانک ملی، امور بانکی خود را طبق روال گذشته دنبال کنند و جای نگرانی نیست.

 

