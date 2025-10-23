En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یارانه مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۰۵
| |
344 بازدید
|
۱
یارانه مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

به گزارش تابناک به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه ها؛  یارانه مرحله ۱۷۶ به مبلغ ۱۲۶ هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۴ میلیون ۴۷۹ هزار و ۲۰۱ سرپرستان خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۰۳۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه مهرماه هدفمندسازی اقساط وام
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بانک‌هایی که وام مسکن ندهند، جریمه می‌شوند
یارانه مهر ماه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
1
پاسخ
این واریزی برحق مردم را به رخ بکشید و بنویسد واریز خواهد شد کسر خواهد شد و چند میلیارد ریال واریز شد و .. آیا حقوق های نجومی هم واریز شد و وامهای کلان چطور دلارهای یامفت چگونه برداشت شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۸۰ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWr
tabnak.ir/005bWr