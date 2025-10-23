رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو کلاهبرداری خبر داد که با ایجاد ۲۰ کانال دلارفروشی در تلگرام، از بیش از ۱۰۰ نفر کلاهبرداری کرده بودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار داود معظمی گودرزی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند قصد خرید ارز در فضای مجازی را داشته‌اند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: شکات در ادامه اظهارات خود گفتند در فضای مجازی به دنبال یک صرافی معتبر بودند تا بتوانند به سرعت ارز مورد نظرشان را خریداری کنند که در جست‌و‌جو‌های خود با تعدادی صرافی تلگرامی که مدعی بوده در کمترین زمان عملیات تبدیل ارز را انجام می‌دهد آشنا می‌شوند و با اعتماد نابجا و بدون اطلاع از هویت گردانندگان آن مبالغی را جهت خرید ارز واریز می‌کنند و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه این پرونده تاکنون بیش از صد نفر شاکی از سراسر کشور دارد و تعداد شکات همچنان نیز در حال افزایش است، ادامه داد: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص کلاهبرداری به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا با ارائه رسید جعلی توسط متهم اقدام به ارسال ارز برای وی کرده‌اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.

معظمی گودرزی گفت: همکارانم اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیادان اینترنتی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

وی افزود: مجرمین اعتراف کردند با ایجاد ۲۰ کانال تلگرامی و استفاده از لوگوی صرافی‌های معتبر اعتماد مردم را جلب می‌کردند و با ترفند‌های مختلف و مهندسی اجتماعی مردم را ترغیب به خرید می‌کردند و معمولا معامله‌های با مبالغ پایین را بصورت کامل و لحظه‌ای انجام می‌دادند که فرد مراجعه کننده اعتماد کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کانال‌های تلگرامی محل مناسبی برای خرید و فروش ارز نیست، توصیه کرد: فریب تبلیغات دروغین وپر رنگ و لعاب فضای مجازی را نخورید و معاملات ارزی خود را از طریق صرافی‌های معتبر و حضوری انجام دهید و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.