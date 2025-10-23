ترامپ: ملاقاتم با پوتین را لغو کردم

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را لغو کرده است و افزود که مذاکرات بعداً برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو در عصر چهارشنبه، گفت: «ما دیدار با رئیس جمهور پوتین را لغو کردیم، فقط اینکه به نظرم درست نبود. احساس نمی‌کردیم که قرار است به جایی که باید برسیم، برسیم؛ بنابراین آن را لغو کردم، اما در آینده این کار را خواهیم کرد.»

دونالد ترامپ با اشاره به نشستی که قرار بود به میزبانی مجارستان طی روز‌های آتی برگزار شود، افزود: «ملاقاتم با پوتین را لغو کردم، چون احساس می‌کردم هیچ نتیجه‌ی محتملی وجود ندارد. برگزاری جلسه با پوتین درست نبود، بنابراین آن را لغو کردیم. با این حال، پوتین و ولودیمیر زلنسکی به دنبال صلح هستند و زمان پایان این جنگ فرا رسیده است.»

«وقت اعمال تحریم بود»

ترامپ همچنین گفت که تصمیم گرفته تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید کند، چون «احساس می‌کرد وقتش رسیده است.»

پیش از این، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که به دلیل عدم تعهد ادعایی این کشور به پایان دادن به درگیری اوکراین، تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، لوک‌اویل و روس‌نفت و همچنین شرکت‌های تابعه آنها اعمال خواهد کرد.

ترامپ در دیدار با دبیرکل ناتو گفت: «من فقط احساس کردم که وقتش رسیده است. مدت زیادی صبر کردم... ببینید، این تحریم‌های بسیار شدیدی هستند. این تحریم‌ها علیه دو شرکت بزرگ نفتی آنها اعمال می‌شود؛ و ما امیدواریم که آنها برای مدت طولانی در این وضعیت باقی نمانند. من هر بار که با پوتین صحبت می‌کنم، مکالمه خوب است و بعد هیچ چیز تغییر نمی‌کند.»

دونالد ترامپ گفت که معتقد است ولادیمیر پوتین مایل به مذاکره و دستیابی به توافق در مورد اوکراین است و افزود که واشنگتن نمی‌خواهد مسکو کنترل کامل این منطقه را به دست گیرد. او گفت: «فکر می‌کنم اکنون او مایل به مذاکره بیشتر است و فکر می‌کنم مایل به توافق است. ما نمی‌خواهیم که او همه چیز را در اختیار داشته باشد.»

«توافق» با چین بر سر مسائل هسته‌ای

رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت که توافق احتمالی او با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، ممکن است شامل مسائل هسته‌ای هم باشد.

او گفت: «به نظر من، ما در مورد همه چیز به توافق خواهیم رسید. فکر می‌کنم قرار است در مورد سویا و کشاورزان به توافق برسیم. فکر می‌کنم قرار است در مورد شاید حتی موضوع هسته‌ای نیز به توافق برسیم.»

رهبر کاخ سفید گفت: «ما بیشترین سلاح هسته‌ای را داریم، روسیه دوم است، چین با فاصله زیادی سوم است، اما ظرف ۴-۵ سال به این تعداد خواهند رسید. خیلی زیاد است، ما در مورد کاهش تنش صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنم چین را هم به آن اضافه خواهیم کرد.»

عملیات علیه کلمبیا «محتمل» است

ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده به قایق‌هایی که به ظن آن مواد مخدر را در آب‌های بین‌المللی حمل می‌کنند، حمله خواهد کرد. او گفت: «اگر عملیات زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر انجام دهیم، ممکن است برای اخذ مجوز قانونی به کنگره مراجعه کنیم. ممکن است اقدامات بسیار جدی علیه کلمبیا هم انجام دهیم.»

موضع «دموکرات‌های خوب» در تعطیلی دولت

رهبر جمهوری‌خواه آمریکا همچنین با اشاره به تعطیلی ادامه‌دار دولت فدرال گفت که ناشی از بی‌بست سیاسی در کنگره بر سر بودجه است، گفت بسیاری از «دموکرات‌های خوب» می‌خواهند در مورد لایحه بودجه دولت به توافق برسند تا تعطیلی دولت متوقف شود.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «بسیاری از دموکرات‌های خوب واقعاً خواهان یک توافق هستند. از طرف جمهوری‌خواهان حمایت زیادی دارد و برای تصویب، این لایحه به رأی پنج دموکرات نیاز دارد. نهایتا در برهه‌ای، عقل سلیم پیروز خواهد شد.»

سال مالی جدید ایالات متحده از اول اکتبر آغاز شد، اما کنگره نتوانست بودجه را تصویب کند و دولت را قادر به فعالیت نکرد. تعطیلی دولت در ایالات متحده شامل توقف عملیات برخی از سازمان‌های دولتی است که مستقیماً توسط کنگره به دلیل عدم بودجه برای سال مالی آینده تأمین مالی می‌شوند، وضعیتی که غیرمعمول نیست.

ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که می‌تواند از تعطیلی دولت برای کاهش گسترده کارکنان و حقوق استفاده کند. او ادعا کرد که موضع دموکرات‌ها باعث ایجاد بن‌بست بودجه شده است و کاخ سفید از وضعیت فعلی برای حذف برنامه‌هایی که جمهوری‌خواهان دوست ندارند، سوءاستفاده می‌کند. در همین حال سنای آمریکا برای دوازدهمین بار پیاپی از تصویب لایحه بودجه ناکام مانده و بدین ترتیب، فعلا تعطیلی دولت فدرال آمریکا ادامه خواهد داشت.