خانم مارپل تهرانی دزد سریالی را به دام انداخت!

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از جام جم، اوایل هفته جاری زنی با پلیس ۱۱۰ تهران تماس گرفت و اطلاع داد مردی در حوالی خانه‌اش در یکی از محله‌های مرکزی شهر تهران در حال سرقت لوازم داخل خودروست.

ماموران به محل سرقت اعزام شدند و با دیدن زن جوان به تحقیق از او پرداختند که در اظهاراتش گفت‌: سوار خودرویم شدم تا به محل کارم بروم‌. متوجه مردی شدم که خودرویش را کمی آن طرف‌تر پارک کرد. بعد از آن پیاده شد و سمت خودرو سمند پارک‌شده‌ای رفت و با تخریب قفل در، لوازم داخل خودرو ازجمله ضبط و پنل را سرقت کرد. از روی کنجکاوی از صحنه سرقت فیلمبرداری کردم.

وی ادامه داد: وسایل را در گونی ریخت و سمت خودرو پژویی رفت و قفل در آن را نیز تخریب و مشغول سرقت لوازم آن بود که با دیدن من که با خودرویم سمتش رفتم، شوکه شد و اموال را رها کرد و گریخت. توانستم از صحنه فرارش فیلمی تهیه کنم.

این زن فیلم را در اختیار ماموران قرار داد که معلوم شد پلاک خودرو متهم نیز در آن ثبت شده بود. تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارق ادامه یافت‌. ماموران توانستند صاحب خودرو را که مردی میانسال بود، شناسایی کنند.

وی به اداره پلیس احضار شد و در جریان تحقیقات گفت خودرویش را برای مدتی در اختیار پسرش قرار داده تا با آن مسافر جابه‌جا و هزینه زندگی‌اش را تامین کند، اما فکر نمی‌کرده او دست به سرقت بزند.

متهم وقتی برای پیگیری وضعیت پدرش به اداره پلیس آمد، بازداشت شد، اما منکر هرگونه سرقت لوازم داخل خودرو شد. این در حالی بود که ماموران در بررسی سوابق کیفری این متهم متوجه شدند که وی پیش از این به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای از مردم و سرقت و زورگیری دستگیر شده و سابقه محکومیت داشته و مدتی قبل هم از زندان آزاد شده است. همین سرنخ روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد.

متهم وقتی با فیلم لحظه سرقت روبه‌رو شد، سکوت خود را شکست و گفت‌: به‌خاطر تامین هزینه اعتیادم به شیشه تصمیم گرفتم سرقت لوازم خودرو را انجام دهم. به بهانه این‌که می‌خواهم با خودروی پدرم مسافرکشی کنم، آن را امانت گرفتم و با تردد در محله‌های تهران خودرویم را کمی پایین‌تر از محل سرقت پارک می‌کردم و بعد لوازم باارزش خودروهای پارک‌شده را سرقت می‌کردم.