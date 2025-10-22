En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خانم مارپل تهرانی دزد سریالی را به دام انداخت!

زنی که توانسته بود مخفیانه از یک دزد سریالی لوازم خودرو در تهران حین ارتکاب جرم فیلمبرداری کند، وی را گرفتار قانون کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۶۷
| |
2 بازدید
خانم مارپل تهرانی دزد سریالی را به دام انداخت!

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از جام جم، اوایل هفته جاری زنی با پلیس ۱۱۰ تهران تماس گرفت و اطلاع داد مردی در حوالی خانه‌اش در یکی از محله‌های مرکزی شهر تهران در حال سرقت لوازم داخل خودروست.

ماموران به محل سرقت اعزام شدند و با دیدن زن جوان به تحقیق از او پرداختند که در اظهاراتش گفت‌: سوار خودرویم شدم تا به محل کارم بروم‌. متوجه مردی شدم که خودرویش را کمی آن طرف‌تر پارک کرد. بعد از آن پیاده شد و سمت خودرو سمند پارک‌شده‌ای رفت و با تخریب قفل در، لوازم داخل خودرو ازجمله ضبط و پنل را سرقت کرد. از روی کنجکاوی از صحنه سرقت فیلمبرداری کردم.

وی ادامه داد: وسایل را در گونی ریخت و سمت خودرو پژویی رفت و قفل در آن را نیز تخریب و مشغول سرقت لوازم آن بود که با دیدن من که با خودرویم سمتش رفتم، شوکه شد و اموال را رها کرد و گریخت. توانستم از صحنه فرارش فیلمی تهیه کنم.

این زن فیلم را در اختیار ماموران قرار داد که معلوم شد پلاک خودرو متهم نیز در آن ثبت شده بود. تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارق ادامه یافت‌. ماموران توانستند صاحب خودرو را که مردی میانسال بود، شناسایی کنند.

وی به اداره پلیس احضار شد و در جریان تحقیقات گفت خودرویش را برای مدتی در اختیار پسرش قرار داده تا با آن مسافر جابه‌جا و هزینه زندگی‌اش را تامین کند، اما فکر نمی‌کرده او دست به سرقت بزند.

متهم وقتی برای پیگیری وضعیت پدرش به اداره پلیس آمد، بازداشت شد، اما منکر هرگونه سرقت لوازم داخل خودرو شد. این در حالی بود که ماموران در بررسی سوابق کیفری این متهم متوجه شدند که وی پیش از این به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای از مردم و سرقت و زورگیری دستگیر شده و سابقه محکومیت داشته و مدتی قبل هم از زندان آزاد شده است. همین سرنخ روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد.

متهم وقتی با فیلم لحظه سرقت روبه‌رو شد، سکوت خود را شکست و گفت‌: به‌خاطر تامین هزینه اعتیادم به شیشه تصمیم گرفتم سرقت لوازم خودرو را انجام دهم. به بهانه این‌که می‌خواهم با خودروی پدرم مسافرکشی کنم، آن را امانت گرفتم و با تردد در محله‌های تهران خودرویم را کمی پایین‌تر از محل سرقت پارک می‌کردم و بعد لوازم باارزش خودروهای پارک‌شده را سرقت می‌کردم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران سرقت از خودرو سارق سریالی دستگیری اعتیاد مواد مخدر خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین تاس قماربازان اردبیلی در پاتوق شبانه
ترفند عجیب یک دزد برای دستبرد به خودروها
سرقت قطعات خودرو و فروش در فضای مجازی
بازیگر نقش اول فیلم «سرقت» دستگیر شد!
بازداشت عاملان سرقت از ۱۰۰ خودرو در مرکز تهران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۱۷ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWF
tabnak.ir/005bWF