بازداشت ۱۸ نفر در پارتی مختلط شبانه در شهرستان کارون

به گزارش تابناک، محمد امین آذرنوش چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این پارتی که با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی برگزار شده بود با دستور قضائی عوامل آن توسط مأموران انتظامی دستگیر و مقادیری از انواع مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد اجتماعی و هنجارشکنی، اظهار داشت: برگزاری چنین مراسماتی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزش‌های اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نبوده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: دستگاه قضایی با قاطعیت در برابر هرگونه رفتار خلاف شرع و قانون ایستاده و اجازه نخواهد داد امنیت اخلاقی جامعه خدشه‌دار شود.

آذرنوش در پایان گفت: پرونده قضایی برای متهمان تشکیل و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.