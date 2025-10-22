En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت ۱۸ نفر در پارتی مختلط شبانه در شهرستان کارون

دادستان عمومی و انقلاب کارون از بازداشت ۱۸ نفر در پارتی شبانه مختلط در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۶۶
| |
3 بازدید
بازداشت ۱۸ نفر در پارتی مختلط شبانه در شهرستان کارون

به گزارش تابناک، محمد امین آذرنوش چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این پارتی که با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی برگزار شده بود با دستور قضائی عوامل آن توسط مأموران انتظامی دستگیر و مقادیری از انواع مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد اجتماعی و هنجارشکنی، اظهار داشت: برگزاری چنین مراسماتی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزش‌های اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نبوده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: دستگاه قضایی با قاطعیت در برابر هرگونه رفتار خلاف شرع و قانون ایستاده و اجازه نخواهد داد امنیت اخلاقی جامعه خدشه‌دار شود.

آذرنوش در پایان گفت: پرونده قضایی برای متهمان تشکیل و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خوزستان کارون پارتی مختلط مهمانی مختلط مشروبات الکلی هنجارشکنی دستگیری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدیدترین قیمت مشروبات الکلی در ایران را ببینید
آخرین تاس قماربازان اردبیلی در پاتوق شبانه
دستگیری ۲۶۰ دختر و پسر در مهمانی شیطانی
دستگیری ۱۴ دختر و ۲۰ پسر در پارتی شبانه
دستگیری 40 نفر در یک پارتی مختلط
دستگیری ۱۰ مرد و زن در یک میهمانی مختلط شبانه
بازداشت ۲۳ دختر و پسر در پارتی مختلطی در رودهن
دستگيري ۴۴ نفر در پارتي مختلط خزرشهر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۱۷ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWE
tabnak.ir/005bWE