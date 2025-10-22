En
جمع‌آوری روزی ۳۰ سگ ولگرد در تهران

رییس اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اجرای مستمر طرح جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در پایتخت گفت: روزانه به‌طور میانگین حدود ۳۰ قلاده سگ ولگرد از سطح شهر جمع‌آوری و به نقاهتگاه منتقل می‌شوند؛ این عملیات به‌ویژه در مناطق جنوبی، ۱۵ و ۲۲ با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
به گزارش تابناک، حسین صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح‌های جمع آوری سگ‌های بلاصاحب در سطح پایتخت اظهار کرد: روزانه عملیات جمع‌آوری سگ‌ها در سطح شهر تهران و در مناطق ۲۲گانه به‌صورت مستمر انجام می‌شود. اکیپ‌های ما شامل عوامل جمع‌آوری سگ‌ها و تکنسین‌های فنی این حوزه هستند که آموزش‌های لازم را دیده و از تجربه کافی در این زمینه برخوردارند.

وی ادامه داد: این اکیپ‌ها به مناطق مختلف اعزام می‌شوند. برخی از پیام‌های ثبت‌شده توسط شهروندان در سامانه ۱۳۷ به موضوع حضور سگ‌های بلاصاحب اشاره دارد؛ همکاران ما پس از دریافت این گزارش‌ها، به محل تجمع سگ‌های بلاصاحب یا نقاطی که سگ‌های ولگرد موجب مزاحمت شده‌اند مراجعه کرده و مطابق دستورالعمل‌های موجود سگ‌های بلاصاحب جمع‌آوری و به نقاهتگاه منتقل و نگهداری می‌شوند.

رییس اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اضافه کرد: در فصول سرد سال، نیاز به تمهیدات ویژه وجود دارد؛ ازاین‌رو همه‌ساله ملاحظات لازم در دستور کار قرار گرفته و عملیات جمع‌آوری با اکیپ‌ها و خودروهای اضافی انجام می‌شود. این اکیپ‌ها در نقاط مورد نظر، از جمله بوستان‌های فرامنطقه‌ای یا ارتفاعات شهر مستقر شده و وظایف خود را به‌صورت مستمر انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در برخی نقاط شهر، به‌دلیل نوع بافت شهری یا موقعیت حاشیه‌ای، تعداد سگ‌های ولگرد بیشتر است؛ به‌عنوان نمونه در مناطق ۲۲، ۱۵ و پهنه جنوبی شهر، درخواست‌های جمع‌آوری نسبت به سایر مناطق بیشتر است. به‌طور میانگین روزانه حدود ۳۰ قلاده سگ ولگرد از سطح شهر جمع‌آوری می‌شود و طرح‌های ضربتی نیز به‌صورت منظم برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب اجرا می‌گردد.

صادقی اضافه کرد: همچنین تلاش داریم از کلینیک‌های سیار در سطح شهر، به‌ویژه در نقاط پرتراکم از نظر حضور سگ‌های بلاصاحب، استفاده کنیم تا عملیات جمع‌آوری، انگل‌زدایی، شست‌وشو و عقیم‌سازی طبق دستورالعمل‌ها انجام شود و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
فقط سگهای ولگرد رو توتهران چمع آوری میکنین توروخدا سگهای ولگرد باغ رضوان اصفهان روهم یه فکری بکنین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
اما مافیای تولید و فروش آمار خیلی بیشتری از این زبان بسته ها در شرایط نامناسب خواهد داشت. مردم باید نخرند تا از کلی معضل جلوگیری کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
امیدواریم ادامه داشته باشد و به جایی منتقل شوند که از شهرها و شهروندان به دور باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
باید یک عده متخصص واقعی اعم از دامپزشک ، پزشک ، روانپزشک ، کارشناس محیط زیست ، شهرداری در یک جلسه بررسی کنند و نتیجه علمی و اخلاقی را بیان کنند. واقعاً غذا دادن به یک های ولگرد صحیح است یا خیر از تمام جوانب بررسی شود. واقعاً یک قوه عاقله و بدون احساس قضیه را روشن کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
این سگها از کجا می‌آیند؟؟ چطور وارد کشور ما شده‌اند؟ چرا صاحبانشان آنها را رها می‌کنند؟
