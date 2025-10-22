به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی چهارشنبه ۳۰ مهر در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی که در سالن همایشهای آستان قدس برگزار شد، اظهار کرد: این همایش در «زعفرانیترین زمان و مکان» برگزار میشود. این دومین همایش دیپلماسی استانی است و در راستای یک سیاست جدید طراحیشده در وزارت امور خارجه است. اعتقاد دارم استانهای ما ظرفیتهای دارند که میتوانند به سیاست خارجه کمک کنند.
وی افزود: سیاست خارجه یک امر حاکمیتی است و اصول و نحوه اجرا آن در مرکز تعیین میشود و همه موظف به اجرای آن هستیم، اما سیاست خارجی بازوهای مختلفی دارد که باید این اصول را اجرا کنند و معتقدیم استانهای ما با ظرفیت خود میتوانند بازوان مؤثری در مناطق همجوار خود باشند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ما با کشورهای همسایه از طریق ظرفیت استانی قابل حل است، اضافه کرد: قاچاق کالا و بسیاری مسائل دیگر مانند تردد مسافر، توسط استانها بهتر نظارت میشود. مرزی که از آن کالا و مسافر رد شود، تروریست رد نمیشود. باید مرز را با تعاملات مختلف درگیر کنیم؛ در این صورت مرزهای ما امن خواهد شد.
عراقچی با اشاره به اینکه نخستین همایش دیپلماسی استانی در شیراز برگزار شد و جنوب غربی کشور بود، گفت: سفرا ما در آن همایش شرکت کردند، چند روز بعد از همایش شیراز، رهبری دیدار با استانداران به اهمیت دیپلماسی استانی اشاره کردند. رئیس جمهوری نیز در ادامه بحث تفویض اختیار به استانها را مطرح و از دیپلماسی استانی حمایت کرد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای متعددی در استانها وجود دارد؛ نخستین ظرفیت، شناخت استانها نسبت به کشورهای همجوار و بعد نسبت به کشورهای دیگر است. در گذشته به یاد دارم یک شرکت ژاپنی دنبال بازاریابی زعفران بود که دانشگاه فردوسی به آن کمک میکرد و همایشهایی برگزار کردند. دانشگاه مشهد اکنون تقریباً به مرکز زعفرانشناسی تبدیل شده و باید نقش مهمی را در کشورهای دیگر ایفا کند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه کالاهای ما باید به درستی عرضه شود، افزود: هر کالای ما باید دیپلماسی خود را داشته باشد. استانهایی که تولیدکننده محصولاتند، باید دیپلماسی مخصوص کالای خود را طراحی و پیوست رسانهای و گردشگری برای آن تدوین کنند. ما نیز در خدمت آنان هستیم. ظرفیتهای گسترده در دیپلماسی استانی است و اگر استانهای ما در این زمینه فعال شوند برای کل کشور میتوانند برکاتی را داشته باشند.
عراقچی اضافه کرد: سیاست همسایگی اولویت سیاست خارجی ماست. در این اولویت بدون هیچ شعاری میگویم که استانهای ما میتوانند نقش ایفا کنند. باید روی کشورهای همسایه سرمایهگذاری بیشتری انجام دهیم. در وزارت امور خارجه در خدمت شما هستیم. اگر در راستای دیپلماسی استانی، استانداران معاون بینالملل داشته باشند، بسیار مثبت است.