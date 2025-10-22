به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانوستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که حلوفصل وضعیت پیرامون برنامه هستهای ایران تنها از طریق دیپلماسی امکانپذیر است و جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد.
بنا بر این گزارش، ریابکوف که در نشست «مبانی سیاست منع اشاعه تسلیحات هستهای فدراسیون روسیه» سخنرانی میکرد، نوشت: ما با این فرض پیش میرویم که کشورهای غربی باید خواستههای خودخواهانهشان را کنار گذاشته و در نهایت، انرژی خود را نه برای تخریب، بلکه برای یافتن راهکارهای مذاکرهشده هدایت کنند. حلوفصل برنامه هستهای ایران مانند سایر بحرانهای خاورمیانه تنها از طریق دیپلماسی و مذاکرات محقق میشود. تنها یک گزینه معقول وجود دارد.
او با اشاره به اینکه پس از اعلام بازگشت تحریمها و قطعنامههای بینالمللی ذیل «سازوکار ماشه» علیه ایران، وضعیت تغییر کرده است، گفت: «بیشتر کشورها میدانند که آنچه اکنون در حال وقوع است، در واقع به معنای حمله خصمانه به شورای امنیت سازمان ملل توسط دبیرخانه و گروه کشورهای ضدایرانی پشت آن است که خود را محق و صاحب اختیار تصمیمگیری به جای شورای امنیت میدانند. ما اقدامات دبیرخانه سازمان ملل را به چالش کشیدهایم و فعال شدن سازوکار ماشه را به رسمیت نمیشناسیم و اصرار داریم که اقدامات غربیها چیزی جز نقض آشکار قوانین بینالمللی نیست و نمیتواند مبنایی برای تحریمهای ضدایرانی شورای امنیت قرار بگیرد.»
اظهارات ریابکوف در پی پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ اکتبر مطرح میشود که سند قانونی توافق هستهای ۲۰۱۵ بود. این قطعنامه از ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴ به اجرا درآمد و دوره ۱۰ ساله آن فردا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴(۱۸ اکتبر) به پایان رسید.
در ماههای اخیر، شماری از کشورهای غربی از جمله تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) تلاش کردهاند از طریق تحریف بندهای این قطعنامه، برخی از محدودیتها را با «سازوکار ماشه» علیه ایران حفظ کنند. این در حالی است که تروئیکای اروپا به تعهدات خود طبق توافق مبنی بر تلاش برای عادیسازی روابط تجاری با ایران عمل نکرده است.
ایران این اقدام را «غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی» دانسته و تاکید کرده است که با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی محدودیتهای تسلیحاتی و موشکی مندرج در آن از نظر حقوق بینالملل منتفی میشود.
روسیه نیز بازگردانی تحریمها و قطعنامههای بینالمللی علیه ایران ذیل سازوکار ماشه را غیرقانونی دانسته و تاکید کرده است با پایان اعتابر این قطعنامه، برنامه هستهای ایران از دستورکار شورای امنیت خارج میشود و تنها در چارچوب توافق جامع پادمانی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بررسی خواهد شد.