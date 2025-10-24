En
راهکار جدید امیر قلعه‌نویی؛ از من انتقاد کنید/ چالش سرمربی تیم ملی با مخالفانش

امیر قلعه‌نویی برای اینکه بتواند نقدهای مخالفانش را مدیریت کند از آنها خواسته که در حضور خودش سیاست‌های تیم ملی را به چالش بکشند و این موضوع می‌تواند به سود و در یک صورت به ضرر خودش تمام شود.
راهکار جدید امیر قلعه‌نویی؛ از من انتقاد کنید/ چالش سرمربی تیم ملی با مخالفانش

اگرچه راهکار جدید قلعه‌نویی، می‌تواند فضایی مثبت را برای او ایجاد کند، اما از این راهکار زمانی پاسخی مناسب دریافت خواهد کرد که نقدها را بپیذیرد و برای برطرف کردن ایرادها قدم بردارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، امیر قلعه‌نویی حسابی تحت فشار است؛ بسیاری آینده تیم ملی را با هدایت او در کوتاه مدت و البته بلند مدت در خطر می‌بینند. منتقدان بر این عقیده‌اند که تیم ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا عملکرد خوبی نخواهد داشت و البته با توجه به میانگین سنی بالای تیم، آینده‌ای هم برای این تیم متصور نمی‌شوند که در جام ملت‌های ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان عملکرد قابل توجهی داشته باشد.

با این حال، فدراسیون فوتبال برخلاف نظر منتقدان که معتقدند سرمربی تیم ملی باید تغییر کند و این تیم با رویکرد امیر قلعه‌نویی به بن‌بست می‌خورد، سیاست حمایت از سرمربی ایرانی را در پیش گرفته‌اند. با این حال، بسیاری این سیاست را هم نقد می‌کنند و این فضای ملتهب نمی‌تواند به سود تیم ملی باشد.

در شرایطی که فضای انتقادی از تیم ملی پس از دو فیفادی اخیر اوج گرفته و تیم ملی در آستانه حضور در تورنمنتی چهارجانبه با حضور کیپ‌ورد، مصر و ازبکستان است، امیر قلعه‌نویی سعی کرده فضای نقد را به نوعی مدیریت کند. از همین‌رو سایت فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای عمومی برای خبرگان فوتبال از آنها خواست که به دیدار سرمربی تیم ملی بروند: «باتوجه به شروع فرآیند آماده‌سازی تیم ملی جهت فیفادی آبان ماه، به پیشنهاد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از هفته آتی در مرکز ملی فوتبال (ساختمان پک)، کادر فنی در روز‌های کاری هفته از ساعت ١۵ الی ١۶ آمادگی حضور کارشناسان فنی، سرمربیان لیگ برتر و بازیکنان سابق تیم ملی - که دارای مدرک مربیگری پیشرفته هستند - جهت تبادل نظر و همفکری دارد.»

راهکار جدید امیر قلعه‌نویی؛ از من انتقاد کنید/ چالش سرمربی تیم ملی با مخالفانش

سرمربی تیم ملی، با این سیاست نشان می‌دهد که او قصد دارد در آستانه جام جهانی و پیش از اینکه اوضاع برای ماندن او وخیم‌تر شود، نقدهایی که به سمتش روانه می‌شود را مدیریت کند. طبیعی است که بسیاری از منتقدان و به اصطلاح خبرگان فوتبالی اگر به دیدار قلعه‌نویی بروند و او را در حضور خودش نقد کنند، ممکن است تا مدت‌ها از نقد عمومی سرمربی تیم ملی دست بکشند. این فرصتی برای سرمربی تیم ملی است تا هم از حجم انتقادها کم کند و هم اینکه ایرادهای تیمش را از دیدگاه مخالفان و با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهد.

اگرچه راهکار جدید قلعه‌نویی، می‌تواند فضایی مثبت را برای او ایجاد کند، اما از این راهکار زمانی پاسخی مناسب دریافت خواهد کرد که نقدها را بپیذیرد و برای برطرف کردن ایرادها قدم بردارد. طبیعی است که اگر منتقدان عملکرد امیر قلعه‌نویی در تیم ملی، تغییری را مشاهده نکنند و نظرات‌شان مؤثر واقع نشود، با شروع فیفادی بعدی و در صورت عدم نمایش مطلوب از سوی تیم ملی، بار دیگر نقدهای خود را علنی‌تر و حتی تندتر از قبل مطرح کنند.

حالا این راهکار قلعه‌نویی، می‌تواند یک شمشیر دو لبه برای او باشد. یا می‌تواند از فرصت نقد مستقیم استفاده کند و تیمش را به سمت بهتر شدن سوق دهد و یا اینکه با بی اعتنایی به نقدهای صورت گرفته مسیر گذشته را دنبال کند تا منتقدانش صریح‌تر از قبل او را به چالش بکشند.

امیر قلعه‌نویی تیم ملی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶
