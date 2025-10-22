آقای شمخانی! پسران تان ناوگان کشتیرانی دارند یا خیر؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ آقای علی شمخانی، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ضمن توصیه به اتحاد و اطاعت ار رهبری، گفته است: ما همه سوار بر کشتیای هستیم که شهدای انقلاب اسلامی به آب انداختهاند و حیف است که خدای ناکرده با اختلافات ما، در این کشتی نقطه ضعف و سوراخی پیدا شود.
ضمن تایید فرمایش جناب شمخانی، ابتدا نظر ایشان را به خبری که تابستان همین امسال، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) منتشر کرده و در آن، گزارشی از وزارت خزانه داری امریکا را بازتاب داده است، جلب میکنیم:
" در بزرگترین اقدام مرتبط با ایران از سال ۲۰۱۸، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) بیش از ۵۰ فرد و نهاد را تحریم و بیش از ۵۰ کشتی را که بخشی از شبکه وسیع کشتیرانی تحت کنترل محمد حسین شمخانی هستند، هدف قرار میدهد. محمد حسین، پسر علی شمخانی، از نفوذ سیاسی پدرش برای ساخت و بهرهبرداری از ناوگان عظیمی از تانکرها و کشتیهای کانتینری استفاده میکند.
این شبکه، نفت و فرآوردههای نفتی را از ایران و روسیه به خریداران در سراسر جهان منتقل میکند و دهها میلیارد دلار سود به دست میآورد. اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانی مدعی شد: امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان میدهد که چگونه افراد بانفوذ حکومت ایران از موقعیت خود برای جمعآوری ثروت هنگفت و تامین مالی رفتارهای خطرناک این حکومت استفاده میکنند. "
و حالا یک سوال محترمانه از جناب شمخانی داریم:
جناب آقای شمخانی!
شما جزو مسوولان عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی ایران هستید؛ لذا این که بخواهند به شما تهمت بزنند و تخریب تان کنند، امری دور از ذهن نیست. در عین حال، اگر موضوعی درباره شما و خانواده شما در سطح عمومی مطرح شود، موظف به شفاف سازی هستید، چون با توجه به جایگاهی که دارید، این، تنها شما نیستید که آسیب میبینید بلکه کلیت نظام و کشور متضرر میشود.
یکی از موضوعات پردامنه درباره شما این است که فرزندان تان کشتیهای متعددی دارند که با آن، نفت ایران و روسیه را در قالب دور زدن تحریمها جابجا میکنند و سودهای میلیارد دلاری به دست میآورند. این ادعا را وزارت خزانه داری آمریکا نیز رسماً اعلام و خبرگزاری رسمی دولت خودمان هم آن را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.
سؤال مشخص و واضح این است که آیا شما، یا فرزندان شما صاحب یا سهامدار یا مدیران شرکت حمل و نقل دریایی و کشتیرانی هستید یا خیر؟ اگه بله، چگونه این همه کشتی را به دست آوردهاید؟ به بیان دیگر، اگر کشتی نظام و انقلاب را شهدا به آب انداختهاند، کشتیهای منتسب به خاندان شما چگونه به آب افتادهاند؟ و اگر ماجرای کشتی و حمل و نقل نفت و ... دروغ است، بفرمایید شغل فرزندان شما چیست و از چه راهی امرار معاش میکنند؟ قطعاً برای جوانان امروز بسیار آموزنده خواهد بود بدانند چطور میشود بدون رانت و کشتی و دور زدن تحریم و ... به اندازه شما و پسران تان ثروتمند شد و حتی در گرانترین هتل مملکت، عروسی گرفت؟!
روزی تان و روزی همه ملت ایران، همواره حلال و وسیع باد!