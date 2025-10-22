En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استکبار نقاب نو می‌زند ولی چهره‌اش همان ظلم است

آیت‌الله احمد جنتی تاکید کرد: قدرت‌های استکباری ممکن است در مقاطع مختلف ادبیات خود را تغییر دهند، اما ماهیت ظالمانه‌شان ثابت است و رفتار سردمداران آمریکا و سایر قدرت‌های سلطه‌گر در روزهای اخیر، آشکارترین جلوه این روحیه استکباری است.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۹۲
| |
238 بازدید
استکبار نقاب نو می‌زند ولی چهره‌اش همان ظلم است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) این شورا با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی، بیان کرد: این سخنان نسخه‌ای قابل اتکا برای توفیق در مواجهه با طراحی‌های دشمنان است. دشمنی جهان سلطه با ایران اسلامی ناشی از ترس از الگوبرداری ملت‌های دیگر از این نسخه موفق است. مقام معظم رهبری، دخالت‌های آمریکا را ناباب، غلط و زورگویانه توصیف کرده‌اند و حقیقت آن است که قدرت‌های استکباری همواره با چنین نگاه سلطه‌جویانه‌ای در پی تسلط بر ملت‌ها برای غارت سرمایه‌های آنان بوده‌اند.

تنها راه موفقیت در برابر قدرت‌های ظالم «قوی شدن» است

وی در ادامه با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌های مختلف در برابر استعمار بیان کرد: مطالعه تاریخ نشان می‌دهد تنها راه موفقیت در مقابل زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های ظالم، قوی شدن و ایستادگی است؛ ملت‌هایی که چنین راهی را پیموده‌اند همواره پیروز بوده‌اند و بحمدالله امروز مردم مومن ایران اسلامی پرچمدار این مسیر پرافتخارند.

نهضت تنباکو نمونه برجسته مقاومت ملی است

دبیر شورای نگهبان با یادآوری ایام پیروزی نهضت تنباکو و نقش رهبری مومنانه آیت‌الله میرزاحسن شیرازی، تصریح کرد: نهضت تنباکو نمونه‌ای برجسته از مقاومت ملتی است که برای حفظ عزت خود حاضر به پرداخت هزینه شد و در برابر قدرت‌های متکبر ایستادگی کرد. امتیازنامه تنباکو یکی از مصادیق بارز قرارداد‌های غارتگرانه دولت‌های استعماری است. مطالعه این قرارداد نشان می‌دهد که استعمارگران با بهره‌گیری از نفوذ فرهنگی و سیاسی، به دنبال غارت منابع مادی ملت ایران بودند.

ماهیت قدرت‌های استکباری ثابت است

وی با تاکید بر مسئولیت فعالان عرصه جهاد تبیین، بیان کرد: تبیین ابعاد قرارداد‌های استعماری برای جامعه به‌ویژه نسل جوان یک ضرورت است تا ماهیت قدرت‌های استکباری بهتر شناخته شود. قدرت‌های استکباری ممکن است در مقاطع مختلف ادبیات خود را تغییر دهند، اما ماهیت ظالمانه‌شان ثابت است و رفتار سردمداران آمریکا و سایر قدرت‌های سلطه‌گر در روز‌های اخیر، آشکارترین جلوه این روحیه استکباری است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد جنتی شورای نگهبان سردمداران آمریکا استکبار
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیحات وزیر ارشاد درباره خبر بازداشت یک بازیگر
عکس العمل وزیر ارشاد به پرونده پژمان جمشیدی
واکنش کاخ سفید به برنامه دیدار ترامپ و پوتین
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۸۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۸۶ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۳ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۸ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۵۷ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۴ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bV2
tabnak.ir/005bV2