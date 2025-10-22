به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت Figure AI در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۴ (۹ اکتبر ۲۰۲۵) از ربات انساننمای جدید خود با نام Figure 03 رونمایی کرد. این ربات نسل سوم از سری رباتهای انساننمای این شرکت است که برای کارکردهای عمومی، یادگیری از انسان و انجام وظایف پیچیده طراحی شده است.
از جمله ویژگیهای برجسته این ربات میتوان به سیستم دوربین پیشرفته با نرخ فریم دو برابر و تأخیر بسیار کم اشاره کرد که دید بهتری نسبت به مدلهای قبلی فراهم میکند. همچنین، دستهای این ربات مجهز به حسگرهای لمسی و دوربینهای داخلی است که به آن امکان تشخیص نیروهای بسیار کوچک و انجام حرکات ظریف را میدهد.
مواد به کار رفته در ساخت Figure 03 برای استفاده در محیطهای خانگی کاملاً ایمن بوده و شامل پوشش فومی چندلایه و باتریهای با قابلیت شارژ بیسیم است. قابلیت شستشوی بخشهای مختلف ربات، امکان نگهداری آسانتر را فراهم میکند.
انتظار میرود تولید انبوه این ربات در کارخانه BotQ آغاز شود و نقش مهمی در پیشرفت فناوری رباتیک خانگی و عمومی داشته باشد.