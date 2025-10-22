روزنامه فرانسوی فیگارو: اگرچه حزب الله با خلع سلاح در جنوب لبنان موافقت کرده، اما در دیگر مناطق نفوذ خود همچنان سلاح دارد و با کمک عوامل جمهوری اسلامی در حال بازسازی ساختار خود است.

کیهان به نقل از فیگارو افزود: یکی از اعضای حزب‌الله درباره وضعیت پس از ترور سید حسن نصرالله گفت: «۱۰ روز هیچ‌کس پاسخ تلفن نمی‌داد. ما مثل بدنی در کما بودیم. فقط نیروهای جنوب طبق پروتکل اضطراری به فعالیت ادامه دادند.» اما حدود دو هفته بعد، نیروهای جمهوری اسلامی به رهبری اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وارد عمل شدند و در مدت ده روز ساختار نظامی حزب‌الله را بازسازی کردند.

نشریه اسرائیلی وای‌نت هم در تحلیلی در مورد لبنان نوشت: حزب‌الله در پشت‌صحنه درصدد است تا توان نظامی خود را در طول مرز با اسرائیل تثبیت کند.