کیهان به نقل از فیگارو: ایران پس از ترور حسن نصرالله، ساختار نظامی حزب‌الله را در ده روز بازسازی کرد
کد خبر: ۱۳۳۵۷۵۹
458 بازدید
روزنامه فرانسوی فیگارو: اگرچه حزب الله با خلع سلاح در جنوب لبنان موافقت کرده، اما در دیگر مناطق نفوذ خود همچنان سلاح دارد و با کمک عوامل جمهوری اسلامی در حال بازسازی ساختار خود است.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ یکی از اعضای حزب‌الله درباره وضعیت پس از ترور سید حسن نصرالله گفت: «۱۰ روز هیچ‌کس پاسخ تلفن نمی‌داد. ما مثل بدنی در کما بودیم.» اما دو هفته بعد، نیروهای جمهوری اسلامی به رهبری اسماعیل قاآنی، وارد عمل شدند و در مدت ده روز ساختار نظامی حزب‌الله را بازسازی کردند.

 این روزنامه امروز چهارشنبه در ستون اخبار ویژه می نویسد: روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی تازه درباره تلاش‌های حزب‌الله برای بازسازی خود نوشت؛ اگرچه این گروه [حزب الله] با خلع سلاح در جنوب لبنان موافقت کرده، اما در دیگر مناطق نفوذ خود همچنان سلاح دارد و با کمک عوامل جمهوری اسلامی و اصلاحات گسترده داخلی، در حال بازسازی ساختار خود است.

کیهان به نقل از فیگارو افزود: یکی از اعضای حزب‌الله درباره وضعیت پس از ترور سید حسن نصرالله گفت: «۱۰ روز هیچ‌کس پاسخ تلفن نمی‌داد. ما مثل بدنی در کما بودیم. فقط نیروهای جنوب طبق پروتکل اضطراری به فعالیت ادامه دادند.» اما حدود دو هفته بعد، نیروهای جمهوری اسلامی به رهبری اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وارد عمل شدند و در مدت ده روز ساختار نظامی حزب‌الله را بازسازی کردند.

نشریه اسرائیلی وای‌نت هم در تحلیلی در مورد لبنان نوشت: حزب‌الله در پشت‌صحنه درصدد است تا توان نظامی خود را در طول مرز با اسرائیل تثبیت کند.

 

حزب الله لبنان سیدحسن نصرالله ایران بازسازی لبنان خبر فوری
