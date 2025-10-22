مجمع پرسپولیس لغو شد!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پرسپولیس، طبق اطلاعیه منتشر شده توسط این باشگاه قرار بود ساعت ۸ صبح امروز (چهارشنبه) در هتل رشیدیه تهران برگزار شود، اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد حاضر در جلسه، این مجمع لغو شد.

دستورجلسه مجمع امروز به شرح زیر بود:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد